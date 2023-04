Cerca de una de cada seis personas en el mundo sufre de infertilidad, estimó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hizo un llamado urgente a aumentar el acceso a los tratamientos.



"Una persona de cada seis en el mundo está afectada por la incapacidad de tener un hijo en algún momento de su vida", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un informe.



(Lea también: Video: filman a un pez a 8.336 metros de profundidad, el registro más profundo).

"Esto sucede independientemente de dónde vivan y de los recursos que dispongan", afirmó.



Para el organismo se trata de un "problema de salud mayor" que afecta a cerca del 17,8% de la población adulta de los países ricos y al 16,5% de las personas en los países pobres y en vías de desarrollo.



"Este informe, es el primero de este tipo en diez años, es revelador de un hecho importante: la infertilidad no discrimina", señaló Tedros.



(Puede leer: Estudio demuestra que las abejas no son las mejores polinizadoras).



El informe no analiza las causas médicas, ambientales u otros factores que pueden causar infertilidad, ni su evolución a lo largo del tiempo, pero constituye un registro de la prevalencia de este problema analizando estudios realizados entre 1990 y 2021.

Facebook Twitter Linkedin

Serían más de 300.000 las parejas infértiles en el país. Foto: iStock

Estigma

"La infertilidad afecta a millones de personas", dijo Tedros. Sin embargo, destacó que este tema "sigue sin investigarse lo suficiente y las soluciones siguen estando poco financiadas y son inaccesibles para muchos, debido a sus elevados costos, al estigma social y la disponibilidad limitada".

Hay una presión social importante para procrear FACEBOOK

TWITTER



La OMS define la infertilidad como "una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino, definida por la incapacidad de obtener un embarazado después de 12 meses o más de relaciones sexuales de forma regular, sin protección".



(Le recomendamos: Estos son los cuatro astronautas que viajarán a la Luna después de 50 años).



Esta situación puede generar gran angustia, estigmatización y dificultades financieras. "Hay una presión social importante para procrear. Hay países en los que el embarazo está ligado a percepciones sobre la feminidad y a lo que constituye una pareja. El fracaso es estigmatizado", declaró a los periodistas Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la OMS.

Facebook Twitter Linkedin

Las pruebas de embarazo miden una hormona en el cuerpo llamada gonadotropina coriónica humana. Foto: iStock

"Las personas que tienen un problema de fertilidad sufren habitualmente ansiedad y depresión" y también hay un riesgo mayor de "violencia" en la pareja asociado a la

infertilidad, agregó.



La OMS llamó a los países a desarrollar soluciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, incluyendo las tecnologías de procreación asistida, como la fecundación in vitro.



(Le puede interesar: Hombres vs. mujeres: ¿cuánto tiempo dura el enamoramiento según la ciencia?).



"Queremos asegurarnos de romper el silencio sobre la infertilidad, garantizando que se incluya en las políticas, los servicios y el financiamiento de la salud sexual y reproductiva", explicó a los periodistas el médico de la OMS Gitau Mburu.



Este informe muestra la "elevada prevalencia mundial" de la infertilidad y destaca la falta de datos en muchos países, especialmente en África, en la zona oriental del Mediterráneo y en el Sudeste Asiático.



La organización también hizo un llamado a los países a que se esfuercen para aumentar la disponibilidad de datos sobre esta enfermedad, que estén desglosados por edad y por causa, para ayudar a cuantificar el problema, identificar las necesidades de atención y cómo reducir los riesgos.



AFP

Más noticias