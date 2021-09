Volcanes: ¿es posible predecir cuándo harán erupción?

Si bien predecir la fecha exacta en la que un volcán hará erupción no es posible, hoy los vulcanólogos si cuentan con técnicas nuevas o mejor desarrolladas para hacer pronósticos sobre la posible evolución que estos cuerpos geológicos puedan tener.



Martha Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explica que se puede ver a los volcanes como un paciente al que monitorean constantemente para ver cómo van cambiando sus síntomas.



"A un enfermo si le está subiendo la fiebre algo está pasando, hay que buscar qué. Si después le hacen más exámenes y le ven que el apéndice está más grande o tiene un cálculo en la vesícula, voy evaluando cómo está y eso es lo que precisamente hacen los observatorios".



Colombia cuenta con tres observatorios vulcanológicos -en Manizales, Pasto y Popayán- para monitorear los más de 30 volcanes que hay identificados en el territorio nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que será posible determinar cuándo van a hacer erupción, pero si para evaluar sus condiciones y riesgos y dar a conocer esa información de manera oportuna a las instituciones y autoridades encargadas de generar planes para reacción ante una emergencia.

Nevado del Ruiz. Foto: Gestión del Riesgo de Caldas.

"No es que el día que veo una columna de vapor en un volcán me pregunto qué es lo que hay que hacer. La Ley 1523 le pide a las alcaldías, a las administraciones municipales, que tienen que tener planes donde en cada municipio ha evaluado cuáles son los escenarios que pueden causar problemas y qué van a hacer en cada uno de ellos", señala Calvache.



Para entender estos fenómenos en el país el apoyo del Servicio Geológico es fundamental. "A veces es difícil que estos fenómenos poco frecuentes se manejen y que ese conocimiento se incorpore para tomar las decisiones más correctas, pero eso es parte la gestión del riesgo en Colombia, es importante conocerlo para evaluarlo si se quieren tomar decisiones de ordenamiento territorial y decisiones de desarrollo de una región", dice la experta.



Afirma que los observatorios están para pronosticar, no para predecir. "Cuando se ve que, por ejemplo, un volcán tiene mas sismicidad, una deformación de algún tipo, que los gases y su composición cambian, que hay medidas de campos eléctricos, campo magnético, gravímetros, que nos dan una información, todo eso hace parte de la historia clínica del volcán y de que va en una dirección a que algo pase".





Esto fue lo que pasó en los días previos a la erupción del volcán Cumbre Vieja en el la isla de La Palma, en España. Aspectos como la deformación del suelo y la sismicidad alertó a los expertos, anticipando la erupción que ya completa 9 días.





REDACCIÓN CIENCIA

