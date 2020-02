'Science' y 'Nature' se pronuncian sobre la ministra de Ciencia

Las revistas Science y Nature, dos de las más resputadas publiacaciones científicas del mundo, acaban de publicar dos artículos en los que se refieren a la polémica que han generado las declaraciones de Mabel Torres, recién nombrada ministra de Ciencia de Colombia, acerca de la elaboración de una bebida a base de un hongo y que tendría la facultad para curar el cáncer.

"En diciembre de 2019, cuando el presidente colombiano Iván Duque Márquez nombró a la bióloga molecular Mabel Gisela Torres Torres para ser la primera jefa del recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, solo unos pocos investigadores de la nación sabían quién era ella", se lee en los primeros párrafos de la publicación estadounidense, titulada 'La primera ministra de ciencia de Colombia enfrenta llamados a renunciar por un tratamiento del cáncer basado en hongos".



Y continúa: "Torres era 'una completa desconocida'", dice la nota, recogiendo las palabras de Gustavo Quintero Hernández, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Del Rosario"



"Ahora, Torres ya no es oscura, y se encuentra en el centro de la controversia que ha incluido pedidos de renuncia", señalan.



La revista recuerda que "la tormenta comenzó el 10 de enero", un día antes de que Torres asumiera el cargo de ministra, cuando el periódico El Espectador publicó una historia que plantea preguntas sobre su historial de investigación, principalmente a partir de las declaraciones de la científica en una del programa Los informantes, de Caracol Televisión, en agosto de 2019.



En dicha pieza, Torres dijo que había dado una infusión hecha de un hongo que estaba estudiando a pacientes con cáncer cervical, de seno y cerebral, y que su salud había mejorado.



"Ella no buscó revisiones formales de ética, seguridad y eficacia antes de comenzar el trabajo porque habría tomado demasiado tiempo y porque creía que el hongo no representaba una amenaza para la salud humana, le dijo al mismo periódico al día siguiente. También dijo que no ha publicado la gran cantidad de datos que afirmó haber recopilado de tales estudios 'como un acto de rebelión', aunque planea presentar una solicitud para patentar sus hallazgos" dice Science, que cita a instituciones como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn) y a la Asociación Colombiana de Facultades Médicas, (Ascofame).



De Accefyn toman un aparte de un comunicado emitido a los pocos días del nombramiento de Torres: "No podemos aceptar actitudes despectivas en relación con el método científico, la laxitud con los códigos éticos de experimentación científica y el desdén por el proceso de publicación y revisión por pares".



Por su parte, Ascofame afirma que "solo podemos lamentar que el curso de cómo hacer ciencia en nuestro país haya quedado en manos de la pseudociencia".



De acuerdo con la revista, la controversia ha desanimado a muchos investigadores que "hace un año celebraban un impulso exitoso para crear el primer ministerio de Ciencia de Colombia".



“Ha sido muy frustrante. ... Esperamos comenzar con el pie derecho", dice Gabriela Delgado Murcia, inmunóloga de la Universidad Nacional de Colombia, entrevistada por Science.



Asimismo, la publicación cita a personas como Laura Guzmán Dávalos, tutora de Torres durante su doctorado en la Universidad de Guadalajara, quie describe a Torres como una "estudiante brillante" y señala que los estudios han sugerido que "los metabolitos en los hongos que Torres estudió han demostrado potencial como tratamiento contra el cáncer en estudios de células y ratones".



Aunque no está al tanto de ningún estudio clínico en humanos, Guzmán dice que "no cree que sea una mala idea" que Torres le haya preparado su hongo a los pacientes.



"Los hongos están destinados a complementar, no reemplazar, los tratamientos tradicionales contra el cáncer, como la quimioterapia", señala a la revista, que agrega que ella misma asegura que toma un suplemento derivado de hongos, y que muchos profesores de su universidad dan los suplementos a pacientes con cáncer.

Ella no buscó revisiones formales de ética, seguridad y eficacia antes de comenzar el trabajo porque habría tomado demasiado tiempo

La revista señala que Torres no respondió a las solicitudes de comentarios de Science. No obstante, hacen referencia a la entrevista que el 30 de enero la jefa de la cartera de Ciencia le dijo a este diario y en la que afirmó que no renunciará. "Siempre he creído que [ser nombrada ministra] no es un accidente", dijo en esa nota.

Lo que dice Nature

La revista británica Nature, por otra parte, hace referencia a la evidencia publicada detrás de las propiedades anticancerígenas de Ganoderma y asegura que esta es, en el mejor de los casos, encontrada.



"Por ejemplo, una revisión Cochrane de cinco ensayos clínicos controlados aleatorios con un total de 373 participantes encontró que una especie del hongo, Ganoderma lucidum, no redujo los tumores, aunque el extracto de G. lucidum hizo que las personas fueran un 27% más propensas a responder a la quimioterapia o radioterapia", indica la revista.



Sin embargo, añaden, la mayoría de los estudios incluidos fueron pequeños y su metodología fue débil, según la revisión Cochrane.



Nature cita, entre otras, a la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, quien ha defendido a la Ministra diciendo que no renunciará. Esto, en respuesta a llamados como los que han hecho académicos como Susana Fiorentino, inmunóloga investigadora de la Universidad Javeriana y quien considera que "lo más coherente que puede hacer la Ministra es renunciar".



