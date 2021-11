La difícil maniobra de dos cosmonautas para salvar una estación espacial

Salyut-7 era una estación espacial puesta en órbita por la Unión Soviética en abril de 1982. Su desarrollo la posicionaba como uno de los mayores logros para el país. Sin embargo, tres años después de estar en el espacio se perdieron las comunicaciones.



Aquel 11 de febrero de 1985 la nave se apagó y asustó a los ingenieros y astronautas en tierra, pues no se conocía qué había pasado a miles de kilómetros de distancia.

La tarea para llegar hasta su ubicación y entrar en ella resultaba impensable en esa época, según reseñó el portal ‘Sputnik’. Era toda una odisea por el riesgo que representaba enviar a astronautas que podrían morir.



Aun así, debían hacerlo.



(Siga leyendo: Científico señala a vendedora de mercado de Wuhan como el primer caso covid).

‘La estación estaba muerta’

Vladímir Dzhanibékov y Víktor Savinij, experimentados astronautas, fueron elegidos para viajar al espacio, encontrar la estación y tratar de acoplar la nave en la que se movilizaban con el fin de recuperar el control.

8 июня 1985 г. космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных пристыковались в ручном режиме к аварийной орбитальной космической станции «Салют-7» и в дальнейшем спасли станцию ... 35 лет прошло ! pic.twitter.com/rMFYoLa4VH — Громов Сергей (@sohi1962) June 8, 2020

Estaría bien si caía en el océano, pero eso no lo podíamos controlar FACEBOOK

TWITTER

“La estación estaba muerta, es decir, no reaccionaba al sistema de control, no funcionaba. Era necesario acercarse a Salyut-7 como si fuera una piedra”, dijo en su momento Valeri Riumin, director de la misión, citado por ‘Sputnik’.



Los pilotos se sometieron a entrenamiento especial en simuladores para que cuando estuvieran en ‘medio de la nada’ lograran realizar la misión sin ningún contratiempo.



¿Por qué debían recuperarla? Porque, según comentó Savinij durante una entrevista al medio ‘RT’, se tenía miedo de que la nave cayera de un momento a otro a la Tierra y provocara una tragedia.



(Lea también: Fotos satelitales muestran el crecimiento que ha tenido Shanghái en 36 años).



“Estaría bien si caía en el océano, pero eso no lo podíamos controlar. No podíamos darle una orden”, reveló el astronauta.

✅[«САЛЮТ-7». ИСТОРИЯ РЕАЛЬНОГО ПОДВИГА]



Орбитальная космическая станция «Cалют-7» перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. 11 февраля 198... pic.twitter.com/aBNeZSqIrX — Эту страну не победить (@rusvmeste) September 16, 2017

El inicio de la misión

El 6 de junio de 1985 partieron Dzhanibékov y Savinij en la misión. Los pensamientos fatídicos rondaban su cabeza, porque la estación también podría incendiarse o explotar.



El 8 de junio la divisaron en el espacio y empezó la maniobra de acoplamiento. Medían la distancia, veían por la ventanilla cómo se acercaban hasta que llegaron a unos 400 metros de ella.



Salyut-7 se movía con rapidez, pero, gracias al entrenamiento y a la pericia, lograron acoplarse en unos segundos.

“Hubo un momento de júbilo, pero luego no tuvimos tiempo para celebrar nada”, dijo Víktor Savinij, pues el siguiente paso que debían hacer era entrar a la nave y retomar el control, en medio de la información incierta sobre el estado de los gases y otros de sus componentes.

El fallo eléctrico y la falta de oxígeno

Gastaron varios minutos ajustando los botones y perillas que regulaban la presión de la estación. Una vez creyeron que todo estaba bajo control en ese sentido, abrieron la escotilla y notaron que adentro reinaba la oscuridad y el frío.



(Además: ¿Se lo perdió? Reviva aquí el eclipse lunar más largo del siglo).



Además, lograron divisar la escarcha, lo cual significaba que la estación estaba congelada por un fallo eléctrico.

Hubo un momento de júbilo, pero luego no tuvimos tiempo para celebrar nada FACEBOOK

TWITTER

Los astronautas recibieron la orden de descansar.



“Desde el Centro de Control de Vuelos nos dijeron ‘muchachos llevan dos días casi sin dormir. Vuelvan a su nave, cierren las escotillas y aquí en la tierra pensaremos qué hacer’”, recordó Savinij, en la charla con 'RT'



Después del descanso, emprendieron sus tareas; la primera: constatar el estado de las baterías. Sin embargo, estaban descargadas.



El oxígeno era otra de las falencias. La respiración de ambos hacía que se acumulará dióxido de carbono, el cual les podría ocasionar la muerte.

#История: сегодня исполняется 35 лет со дня спасения станции «Салют-7» ➡️ https://t.co/BPKiHsYr3I



🚀 Этот знаменитый полет до сих пор считается самым сложным за всю историю пилотируемой космонавтики, поскольку предполагал стыковку и работу на фактически неуправляемом объекте! pic.twitter.com/fEwogRaBbL — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 8, 2020

“Hubo ocasiones en las que uno de nosotros trabajaba (con una linterna), mientras que el otro abanicaba con lo que tuviera a la mano para disipar el dióxido”, detalló Víktor al medio citado.



(Siga leyendo: En fotos: captan bola de fuego cruzando el cielo de EE. UU.).



La solución fue traer un tanque regenerado y activarlo dentro de la estación para eliminar el peligro.

Victoria espacial

Después de revisar cada cable, botón, perilla, palanca y todo el sistema de control, lograron poner en marcha la electricidad. La etapa siguiente fue limpiar el agua que brotaba de los cubos de hielo y escarcha.

«Салют-7»: реальная история, которая легла в основу фильма, была настоящим sci-fi триллером о выживании в космосе https://t.co/B7azn0dWU6 pic.twitter.com/xaUekpKKLM — Неугодные господа (@disgusting_men) October 14, 2017

Más de tres meses, como reseñó ‘Sputnik’, estuvieron Vladímir Dzhanibékov y Víktor Savinij ‘salvando’ a Salyut-7. Volvieron a la Tierra el 26 de septiembre de 1985, dejando la infraestructura operativa de nuevo.



Para 1991, con el control sobre ella, las autoridades soviéticas decidieron que la estación debía salir de operación. Retornó a la atmósfera; algunas piezas se incineraron y las restantes cayeron en Argentina.



(Puede leer: El Big Bang no sería el inicio del universo sino un momento en su evolución).



La titánica misión quedó plasmada en la memoria de los rusos y el mundo cosmonauta. Asimismo, está presente en el libro ‘Apuntes de una estación muerta’ que escribió Víktor y la película ‘Salyu-7’, héroes en el espacio’ que se estrenó en 2017.

Más noticias

- La tragedia de Laika y los animales que viajaron y murieron en el espacio.

- Encanto: colombianos que le darán las voces a la nueva película de Disney.

- El violador y asesino serial que logró colarse en un 'reality' de citas.

- ‘Partido de la muerte’: jugadores que pagaron con su vida 'golear' a Hitler.

- Critican a abuela que 'no cuida' a sus nietos por disfrutar viajando.

Tendencias EL TIEMPO