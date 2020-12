Un objeto artificial aparece entre las muestras del asteroide Ryugu

Un objeto artificial ha aparecido entre las muestras del asteroide Ryugu traidas a la Tierra en una cápsula de la misión Hayabusa 2 a principios de diciembre tras un viaje de 300 millones de kilómetros.



El objeto apareció en un contenedor con muestras recogidas en la segunda operación de recolección de la misión, en julio de 2019, y para el que la misión utilizó un proyectil. "Es posible que este sea aluminio separado del cuerno del muestreador en ese momento", explicó la misión de la JAXA --la agencia espacial japonesa-- en su cuenta de Twitter.



El trabajo de conservación de la muestra de Ryugu sigue avanzando. El 21 de diciembre, se abrieron las cámaras de recogida de muestras B y C y luego el contenido de las cámaras A y C se trasladó a los contenedores de recolección que aparecen en la imagen. Las partículas más grandes en la cámara C miden aproximadamente 1 centímetro.



Hace diez días, ya se confirmó que había una gran cantidad de partículas más pequeñas de color negro en la cámara de muestra A dentro de la cápsula recolectada. Además, se constató que la cápsula trajo la primera muestra de gas del espacio profundo.



