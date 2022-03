En el mundo hay más de 13.000 armas atómicas. Miles de ellas, tienen un potencial destructivo mayor que el de la Segunda Guerra Mundial, y están listas para ser activadas en cualquier momento. Aunque la guerra en Ucrania revivió el temor de los efectos de un ataque nuclear, el peligro siempre ha estado presente.



Sin siquiera pronunciar la palabra nuclear, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a sembrar el miedo sobre una posible guerra de este tipo. El 24 de febrero, cuando anunció la invasión a Ucrania solo hizo una velada advertencia: “Quien intente detenernos y crear más amenazas para Rusia para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta será inmediata y los llevará a tales consecuencias que nunca han enfrentado en su historia”.



Luego, sin más, en ese mismo discurso previo al inicio de la invasión, que ya completa una semana, Putin recordó que la Rusia de hoy sigue siendo uno de los Estados nucleares más poderosos. Desde ese momento, y avivado luego por declaraciones como las del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, quien aseguró que la única alternativa a las sanciones contra su país es una Tercera Guerra Mundial, “una guerra nuclear devastadora”, los interrogantes sobre qué tan real es la amenaza y si estamos ante una nueva era atómica han resurgido.



Pero la realidad es que, aunque el tema no aparece tan a menudo como durante la Guerra Fría, es algo que siempre ha estado ahí. Para inicios del año pasado se estimaba que en el mundo había alrededor de 13.080 armas nucleares en manos de nueve países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), una organización que desde su fundación ha tenido el centro de su investigación en las armas nucleares y los esfuerzos internacionales para controlarlas.

Foto de un ensayo de EE. UU. Foto: Reuters

La buena noticia frente a este armamento, que está esparcido por el mundo, es que cada año el número total de ojivas nucleares ha disminuido de manera relativamente constante, según le explicó a EL TIEMPO Matt Korda, investigador del Sipri y del Proyecto de información nuclear de la Federación de científicos estadounidenses, donde es coautor del Cuaderno nuclear, una estimación autorizada de código abierto de las fuerzas y tendencias nucleares globales. Por ejemplo, entre el 2020 y el 2021 el informe del Sipri registró que en el planeta había 320 armas nucleares menos.



Sin embargo, de acuerdo con Korda, quien ha trabajado para el Centro de Control de Armas, Desarme y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la sede de la Otán en Bruselas, esto se debe principalmente a que Estados Unidos y Rusia desmantelaron ojivas retiradas. “Ahí es donde realmente terminan las buenas noticias, desde una perspectiva de desarme. Tanto Estados Unidos como Rusia, así como todos los demás estados con armas nucleares, se encuentran en medio de extensas campañas de modernización nuclear a medida que reemplazan muchos de sus sistemas heredados de la era de la Guerra Fría con sistemas más nuevos”.

Además, a pesar de la disminución general, el número estimado de armas nucleares que actualmente están desplegadas con fuerzas operativas –listas para usarse en cualquier momento– aumentó a 3.825 en 2021, respecto a 3.720 del 2020, según el informe del Sipri. Y alrededor de 2.000 de estas armas, casi todas pertenecientes a Rusia o EE. UU., se mantuvieron en estado de alerta operativa alta. Todo esto aun antes de que se desatara la crisis que hoy se vive en Ucrania.

Poder de destrucción

Como suele suceder con la tecnología, esta avanza, se actualiza, mejora. No ha pasado algo diferente en materia bélica y nuclear, aumentando su poder destructivo. Como referencia se tiene una primera generación, caracterizada por las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, las únicas que se han usado durante una guerra. La primera, denominada Little Boy, de 15 kilotones (Kt), y la segunda, Fat Man, de 20 Kt. Un solo kilotón equivale a 1.000 toneladas de TNT.



Después de estas bombas, resultado del Proyecto Manhattan –del que hicieron parte científicos como Robert Oppenheimer, Niels Böhr y Enrico Fermi–, han surgido otras de mayor potencia. Existen, por ejemplo, las W 80 y W 87, que hacen parte del arsenal estadounidense, de 150 y 300 Kt respectivamente, hasta la Bomba del Zar (Tsar), la más potente que fue probada por la antigua Union Soviética, una bomba de hidrógeno de 50 megatones (o 50.000 Kt) que fue detonada en el aire en 1961.

Los avances no solo se han dado en la capacidad destructiva de las armas nucleares, sino en mejores métodos para hacer que lleguen hacia su objetivo, con misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) que pueden conseguir que la carga, bien sea una cabeza nuclear u otro tipo de arma, viaje miles de kilómetros. Es el caso de los Minuteman III que EE. UU., tiene desplegados en Colorado, Montana, Nebraska, Dakota del Norte y Wyoming.



Pero, en principio, el poder destructivo de las armas nucleares aún se debe a los mismos principios de la física que se tuvieron en cuenta cuando surgieron. De acuerdo con Diego Torres, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia e investigador invitado al Laboratory for Nuclear Sciences en el Massachusett Institute of Technology (MIT), en una bomba atómica clásica, como las de Japón, se produce una liberación muy grande de energía muy rápida y descontrolada al dividir los núcleos de los átomos.

“En la fisión nuclear se toman núcleos pesados como el uranio y el plutonio y, al dividirse, generan una enorme cantidad de energía y de calor y también de radiación, esa energía se libera y una bomba de este tipo, más o menos vaporizaría desde el centro de Bogotá hasta la Universidad Nacional”, indica Torres. Precisamente fue sobre la importancia de la fisión nuclear y sobre cómo podría desembocar en la fabricación de “un nuevo tipo de bombas con mucha potencia”, que Albert Einstein advirtió a Franklin D. Roosevelt en 1939.

El proceso de fisión, que es el mismo con el que se genera energía en reactores nucleares, consiste en bombardear el núcleo atómico con neutrones de alta velocidad. “Los protones y neutrones tienen mucha energía que los mantiene unidos y romperlo no es nada fácil, pero cuando un neutrón los golpea con esa velocidad, toda esa energía del átomo se libera”, detalla Jairo Alexis Rodríguez, doctor en Física y también profesor de la Universidad Nacional. La gran magnitud de la explosión se consigue gracias a una reacción en cadena donde los neutrones de los núcleos ya rotos, van a generar fisión en otros átomos.

El otro tipo de bombas nucleares usan el proceso contrario: la fusión nuclear. Torres explica que esta es la misma energía con la que el sol produce luz y calor, “se unen isótopos de hidrógeno y en el proceso de fusionarlos, se libera más o menos 7.000 veces más energía que la que se liberaría en una bomba de fisión nuclear”, detalla el profesor sobre estas bombas, también conocidas como termonucleares. Para dar cuenta de la magnitud de este tipo de arma, al que pertenece la Bomba del Zar –una de las más letales–, añade que esta en particular sería capaz de vaporizar toda la sabana de Bogotá.

Por el momento estoy feliz de ver que la cabeza fría parece estar prevaleciendo, al menos cuando se trata de la escalada nuclear

Estas bombas de hidrógeno necesitan demasiada energía para conseguir la fusión, por eso suelen tener como primer detonante una bomba de fisión. Esto también la hace mucho más peligrosa e inestable. “No hemos podido controlar la fusión nuclear, hay varios laboratorios en el mundo tratando de hacerlo porque produce tanta energía que podría ser, paradójicamente, una esperanza para suplir las necesidades que en este tema tiene Europa, por ejemplo”, comenta el profesor Rodríguez sobre las iniciativas que se están adelantando en este tema en Francia, con el proyecto del International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter).



Con un solo reactor de este tipo, la Unión Europea ya no dependería del gas ruso para satisfacer sus necesidades energéticas. “Esa energía es increíblemente limpia si la logramos dominar, tenemos que estar atentos a eso como país y como sociedad”, opina Torres.



De acuerdo con el profesor, gracias a la tecnología nuclear se han conseguido importantes avances en diferentes campos como tratamientos contra el cáncer, imágenes diagnósticas, detección de minas, producción energética, entre otros, por eso cree que no hay que demonizarla por su uso bélico.



Por lo pronto, en ese campo, esperamos que siga siendo lejana la idea de una eventual guerra nuclear, que ponga a prueba lo que por años los científicos se han planteado que podría pasar ante continuas explosiones nucleares, que generen la muerte de millones de personas y ocasionen el invierno nuclear planteado por Carl Sagan y otros científicos desde los 80.



Para expertos en el tema como Matt Korda, a mediados de esta semana no se había visto ni escuchado informes de cambios significativos en la postura nuclear de Rusia después de que Putin anunciara su alerta nuclear, y el Pentágono parece estar de acuerdo con esta evaluación.



“Esta es una buena noticia y podría sugerir que el conflicto actual permanece muy por debajo del umbral nuclear. Si seguirá siendo así es una pregunta abierta, pero por el momento estoy feliz de ver que la cabeza fría parece estar prevaleciendo, al menos cuando se trata de la escalada nuclear”, concluyó el investigador.

