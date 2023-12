Ronald García Ruiz: colombiano, entre los científicos de la lista ‘The Brilliant 10′

Dentro del listado más reciente de la revista estadounidense Popular Science (Popsci) en la que eligen a los 10 investigadores que ‘están a punto de cambiar el mundo’, se incluyó el nombre del colombiano Ronald García Ruiz.



La lista, que se denomina 'The Brilliant 10', mencionan a los investigadores que “se destacan como innovadores y creadores de cambios en sus campos. Están planteando preguntas no formuladas, adoptando métodos novedosos y buscando soluciones donde no existen”, en el mundo.



Ronald García Ruiz es un físico nuclear colombiano, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, y es profesor asistente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés), el más importante en el área de la física, y también ha tenido experiencia en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, en inglés), según señaló Minciencias.



El destacado físico también ganó en 2022 el premio Stuart Jay Freedman en física nuclear experimental y es oriundo de Fresno, Tolima.



Su trabajo destacado es ‘Apuntar con láseres al universo orígenes’. “Él y sus colegas crean átomos y moléculas radiactivos para realizar el trabajo, ya que tienen un desequilibrio de neutrones y protones. Esta asimetría hace que los átomos y las moléculas sean muy sensibles a los extraños acontecimientos físicos que ocurren en el laboratorio y podría ayudar a explicar la proporción desigual de materia y antimateria en el universo, una realidad que viola el modelo estándar”, explica la revista.

En laboratorios especializados, junto a su equipo, el colombiano mide las interacciones entre protones, neutrones y electrones dentro de estas sustancias radiactivas, usando un exclusivo sistema láser de alta sensibilidad.



“El trabajo de García Ruiz también ha causado sensación fuera del mundo de la física de partículas. Su equipo está colaborando con astrónomos para ayudar a buscar moléculas radiactivas en el espacio”, agregaron.



"Creo que realmente estamos en la era de una revolución en nuestra comprensión de la física fundamental", comentó García a la revista.



