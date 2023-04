Desde un rincón de su casa frente al mar, en la retirada península de Cape Cod (estado de Massachusetts, Estados Unidos), el neurocientífico colombiano Rodolfo Llinás solía sentarse durante horas a observar estrellas y galaxias distantes que alumbraban las oscuras noches del verano. Estrellas y galaxias que, probablemente, desde Colombia, nunca han sido observadas.



(Lea además: El urgente llamado para que Colombia tenga su propia agencia espacial)

La avidez de Llinás por adentrarse en la investigación científica inició desde que era un niño. Cuando tenía apenas cuatro años comenzó a bombardear a su abuelo con inquietudes que inundaban su cabeza, según cuenta él. Pero inició, no por las conexiones neuronales que lleva estudiando por más de 60 años, y gracias a las cuales ha ganado renombre internacional, sino por las incontables estrellas que componen la Vía Láctea.



"No es cuestión de encontrar —cuenta Llinás—, es cuestión de entender. Yo no estaba buscando nada en especial fuera de tener algo interesante que ver más allá del sistema nervioso. Yo quiero entender por mi propio cerebro, no que me digan nada. Quiero descubrir".

Facebook Twitter Linkedin

Observatorio privado del doctor Llinás, en la península de Cape Cod (Massachusetts, Estados Unidos). Foto: Archivo Particular

Esta sed por comprender el cosmos se convirtió en una cuestión personal. Llinás siguió formulándose un sinfín de preguntas que lo llevaron a diseñar y mandar a construir un telescopio muy potente que es, hasta el día de hoy, uno de los telescopios privados más grandes en todo Estados Unidos.



(De interés: Juice: la ambiciosa misión que buscará vida en las heladas lunas de Júpiter).



Sin embargo, con el paso del tiempo, este rincón de su casa de verano dejó de recibir al científico. El corazón de su observatorio privado se volvió polvoriento, y las estrellas de la Vía Láctea comenzaron a extrañarlo para la época de la pandemia por covid-19. Sin más razón, Llinás dejó de buscar entretenerse en su observatorio.



Un día de aquella eterna cuarentena a la que el covid-19 sometió al planeta entero, Rodolfo Llinás levantó el teléfono y se puso en contacto con la Universidad Nacional de Colombia para compartirles la buena noticia: decidió regalar su telescopio al Observatorio Astronómico Nacional (OAN).



"Se lo voy a regalar a la Universidad Nacional, y va a ser muy interesante porque es un telescopio muy bueno y muy grande, y va a ser posiblemente el telescopio más grande que exista en el área ecuatorial", dice Llinás, con emoción, por medio de una entrevista telefónica.

Facebook Twitter Linkedin

El neurocientífico colombiano Rodolfo Llinás. Foto: Archivo Rodolfo Llinás

Un nuevo telescopio newtoniano



El telescopio de Llinás es un armatoste: un aparato cuyo espejo principal (el corazón de cualquier telescopio) tiene 1,06 metros de diámetro, medida que duplica la del telescopio actual del OAN. Esta característica es la que dicta las reglas del juego, porque determina la cantidad de luz que el instrumento capta y que le permite ver más lejos y con mayor detalle en los confines del cosmos.



"Aparentemente es el doble, pero en capacidad de adquirir imágenes y resolución de las imágenes es muy superior. La capacidad de recoger luz —que es la característica principal de un telescopio— depende de la superficie colectora, es decir, el espejo primario. Si el diámetro del espejo se duplica, será entonces cuatro veces más potente para captar luz, con lo cual podrá ver objetos más débiles", comenta Santiago Vargas, astrofísico y coordinador de investigación del OAN.



El espejo principal del telescopio es cóncavo, para lograr que toda la luz que entra pueda ser concentrada y reflejada, como un cono, al espejo secundario. Ese espejo secundario, convexo, envía nuevamente la luz condensada por un pequeño hueco ubicado en la mitad del espejo principal hacia los instrumentos del telescopio. Esto permite manipular el haz de luz que contiene la información de millones de astros.



Según explica Vargas, la resolución de las imágenes obtenidas depende del tamaño del telescopio. Si el telescopio es más grande, la resolución es mayor, lo que significa que puede ver detalles más finos. Cuando el chorro de luz entra al espejo principal, cuanto mayor sea su diámetro, va a ser posible observar con más detalle los astros que se quiere estudiar. Solo en los planes más ambiciosos del OAN estaba contemplado obtener un telescopio de este tamaño. Jamás ha existido en el país un instrumento así. De este porte. De este diámetro.



Aquella llamada de Llinás sacó de las cenizas la ilusión de llevar la astronomía nacional un paso más adelante de aquel punto en el que llevaba estática, ansiosa, durante años. Ilusión que fue quemada múltiples veces por respuestas como “¿y para qué un telescopio más grande si ya existen los más potentes en otras partes?” o “esa información ya se puede encontrar en internet” y “Colombia no tiene cielo para ver tanto”.



(Lea además: ¿Por qué explotó en el aire el supercohete Starship de Elon Musk?)

Un proyecto nuevo en la antigua Villa de Leyva



En parte es cierto que Colombia no tiene los mejores cielos para la observación astronómica. En parte. Colombia regala cielos para los amarillísimos amaneceres de los llanos y los rojísimos atardeceres de la costa Caribe. Colombia regala cielos para infinidad de actividades. Colombia regala cielos para casi todo, pero muy poco presta para la observación astronómica.



Para obtener buenos resultados es fundamental contar con un conjunto de noches aceptables para la observación del firmamento con el telescopio. Noches dotadas de una buena transparencia del cielo, porque los telescopios miden la cantidad de luz o el espectro proveniente de una estrella o galaxia.



Debido a su ubicación geográfica, en la zona tropical del planeta, las condiciones meteorológicas y atmosféricas del país hacen difícil la obtención de datos astronómicos. De acuerdo con estudios realizados por la Universidad Nacional, factores como la humedad en el aire, la temperatura y la nubosidad en diferentes zonas del territorio colombiano obstaculizan la calidad del cielo para hacer observación. Estas investigaciones concluyen que, en determinadas áreas del país, las condiciones son aceptables para desarrollar actividades astronómicas.

No es cuestión de encontrar, es cuestión de entender. Yo no estaba buscando nada en especial fuera de tener algo interesante que ver más allá del sistema nervioso FACEBOOK

TWITTER

La mala noticia es que Bogotá, la sede principal del OAN, no es una de esas zonas, teniendo en cuenta la nubosidad y la contaminación lumínica. La buena noticia es que este mismo obstáculo supone una solución que puede robustecer la investigación astronómica en Colombia.



"Lo importante son los usos que se le pueden dar al telescopio. En la medida que nuestros estudiantes puedan sacar unos tiempos de observación, especialmente planetaria, estelar y de cuerpos menores; y que eso detone en trabajos académicos (...). El telescopio pagó su inversión", afirma Mario Armando Higuera, director del OAN, refiriéndose a la donación de Llinás.



La llegada de este telescopio a las ávidas manos del OAN significa los primeros pinitos para poner en marcha un nuevo proyecto de astronomía de la Universidad Nacional: Villa de Leyva, aquel pueblo boyacense que, además de ser famoso por su encanto colonial, también es reconocido por sus noches heladas y estrelladas, y por su Festival Astronómico anual.



Un escenario donde la palabra firmamento cobra sentido al convertirse en un lienzo casi negro, con algunos matices de azul muy oscuro y donde millones de estrellas iluminan las noches como faroles distantes. Un escenario más prometedor para realizar la instalación del telescopio.



A las afueras de Villa de Leyva funciona, en una construcción clásica y antigua, el museo de paleontología, donde el OAN pretende instalar, en la parte posterior, su nueva sede para la observación, y así poner a correr a su nuevo juguete. Esta nueva sede funcionará con control automatizado desde Bogotá para hacer las observaciones necesarias, según cuenta Higuera.



Los diseños de esta construcción están en marcha, y las conversaciones para establecer sus métodos de financiación se están llevando a cabo. En cuanto al envío del telescopio desde Estados Unidos, Llinás comenta que “ya está todo arreglado”.



En este momento, el neurocientífico está esperando a que se pueda hacer el proceso de aluminizado de los espejos, una especie de barnizado con el que se les devuelve su capacidad reflectante, pues con el tiempo estos se rayan y van perdiendo los recubrimientos que habilitan la reflexión óptima de la luz. Sin embargo, cuenta con entusiasmo: “Yo me imagino que el telescopio estará en Colombia más o menos para junio o julio de 2023”.



LAURA VELÉZ HERNÁNDEZ

PARA EL TIEMPO