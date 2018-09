Rodolfo Llinás avanza en los estudios de la llave contra la vejez

El científico Rodolfo Llinás comentó en una entrevista a EFE algunos de los detalles de su investigación de la autofagia entre neuronas, un relacionado con la vejez que, de llegar a comprenderse, permitiría optimizar la vida y tratar enfermedades como el Alzheimer.

"La autofagia es un sistema complejo intercelular que limpia las células y si no funciona bien entonces (...) nos empezamos a poner viejos, esa es la llave para no volverse viejo", afirmó el neurofisiólogo colombiano que ha dedicado su vida a la investigación del cerebro



Según Llinás, "la senectud es un problema de autofagia, estamos hablando de los microorganismos por los cuales nos hacemos viejos y se dañan las células".



Para realizar la investigación, el científico utiliza el calamar como campo de investigación. El animal ""tiene una sinapsis gigante", ideal para ver como funciona, y cómo 'malfunciona', la conexión entre las células cerebrales.



"Vengo de estudiar el calamar la semana pasada y sigo, porque el calamar tiene una sinapsis gigante; la sinapsis es la unión entre dos neuronas y esa unión tiene una cantidad de propiedades increíbles que no se conocían, muchas de las cuales yo las he descubierto", afirma el especialista, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York (NYU).

El doctor Llinás cumplirá 84 años este diciembre y ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación de las neuronas en universidades de Australia y Estados Unidos.



Aunque viva en el exterior, Llinás visita frecuentemente el país. Esta semana, por ejemplo, se encuentra en Bogotá en el encuentro "Cumbre de líderes por la educación".



Aunque el estudio de la autofagia no tiene nada que ver con la búsqueda de la eterna juventud, el científico asegura que " simplemente es muy interesante porque optimiza la vida" y por eso "hay que ver cómo funciona" y si se pueden desarrollar drogas para tratar enfermedades relacionadas con el envejecimiento.



Sin embargo, aclara que es un campo que apenas se está explorando pero que, de entenderse a profundidad, permitiría tratar enfermedades como el Alzheimer, que afecta a más de 40 millones de personas en el mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El Alzheimer no es difícil de diagnosticar. Encontrar una cura es una cuestión mucho más difícil porque es un problema en este momento hereditario, entonces hay que cambiar una cantidad de propiedades", explica.



"Mi interés no es curar el Alzheimer, mi interés es saber cómo funciona el cerebro, entonces que otra gente se encargue de utilizarlo o no utilizarlo", agrega.



Llinás ha contribuido con este y otros estudios a la comprensión del cerebro. Entre sus hallazgos más famosos está el de la inhibición en las dendritas, las prolongaciones ramificadas de una célula nerviosa.



"Se pensaba que la inhibición solamente ocurría en el cuerpo de las células, y yo descubrí que también existía en las dendritas. Fue algo tremendamente nuevo", afirma, y añade que luego empezó a estudiar otros procesos: "Cómo es el movimiento, cómo se organiza el sueño, cómo se organiza el pensamiento, en fin, cómo funciona el cerebro y en eso estamos".

¿Cómo reducir el envejecimiento del cerebro?

De acuerdo al doctor Llinás, el cerebro debe ejercitarse como se hace con los músculos. "Pensar, hablar, escribir, hacer cosas, moverse y correr" son actividades que sirven para evitar que comience la degeneración del órgano.



Y, entre los agentes dañinos están "el alcohol, toda actividad de vicios como el cigarrillo, todas esas cosas que hacemos que cambian de modo químico la actividad cerebral son malas". De la misma forma, advierte: "Dormir pocas horas es malo".



