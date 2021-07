Así fue el vuelo del multimillonario Richard Branson al espacio

El multimillonario Richard Branson dejó manifiesta su emoción tras haber alcanzado el espacio este domingo en un vuelo de prueba a bordo de un avión de su compañía Virgin Galactic, el cual despegó desde Nuevo México.

"Ha sido mágico", confesó el británico desde la pista de aterrizaje de la base Spaceport America, tras una hora de viaje a bordo del avión VSS Unity junto a otras cinco personas y en el que cruzó las 50 millas (80 km.) de altura.



"He soñado con este momento desde que era un niño, pero nada me había preparado para tener una vista de la Tierra desde el espacio", reconoció el empresario ante periodistas y miembros de Virgin Galactic, la firma que fundó en 2004 para realizar vuelos comerciales al espacio. Ataviado con el traje azul de la misión Unity 22, el británico se confesó honrado de haber hecho el vuelo de prueba, en el que tenía como misión evaluar la experiencia del futuro cliente durante el trayecto, en el que por un periodo de 4 minutos los seis ocupantes de la nave alcanzaron la ingravidez.(Lea también: Magnates impulsan la masificación del turismo espacial)

He soñado con este momento desde que era un niño, pero nada me había preparado para tener una vista de la Tierra desde el espacio FACEBOOK

TWITTER

"Estamos aquí para hacer el espacio muy accesible para todos e impactar en la nueva generación de soñadores", dijo Branson, tras reiterar a su familia y al mundo el mensaje detrás de la empresa Virgin: "Convierte el sueño de viajar al espacio en una realidad".



El avión espacial de la compañía Virgin Galactic despegó alrededor de las 08.40 hora local (12.40 GMT) montado sobre la nave propulsora VMS Eve y con los seis miembros de su tripulación a bordo, incluido Branson, el fundador de la firma.



Con dimensiones similares a las de un jet privado, el VSS Unity se separó de forma fluida de la nave VMS Eve, llamada así en honor a la madre de Branson, tras alcanzar una altura de unos 10.000 pies (poco más de 3 kilómetros), para luego continuar su viaje hacia las fronteras del espacio y a unas 50 millas (80 kilómetros) sobre la superficie de la Tierra. Alrededor de una hora después de despegar, la misión alcanzó el espacio.



El espacio es una de las pasiones, junto con la vela y los deportes extremos y los viajes, de este millonario, inversor y filántropo nacido el 18 de julio de 1950. Según contó en 2019 cuando se cumplieron 50 años de la misión Apolo 11, contemplar "hipnotizado" por televisión la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969 fue para él un "punto de quiebre" que influyó en su manera de pensar y hacer negocios y le hizo conservar un espíritu infantil de creer que "todo es posible".

Facebook Twitter Linkedin

Fotograma de video distribuido por Virgin Galatic en el que se registró la nave espacial Two Unity 22 al despegar, con una tripulación de seis personas a bordo -incluido Sir Richard Branson. Foto: EFE (EPA/VIRGIN GALACTIC)

La aventura del espacio

Este 20 de julio, en el 52 aniversario de aquel hito, Bezos, fundador y hasta hace unos días director ejecutivo del gigante Amazon, se propone también viajar al espacio en la nave New Shepard, diseñada y construida por su compañía Blue Origin.



Branson ha dicho que no existe lo que los medios han llamado la "carrera espacial de los millonarios", pero Bezos dio muestras de que no le sentó bien que el británico se haya adelantado a su viaje.



(Le puede interesar: Pagan 28 millones de dólares por viajar al espacio junto a Jeff Bezos)



En un mensaje de Twitter publicado este sábado, Bezos dijo que los aviones espaciales de Virgin Galatic nunca han sobrepasado en vuelos anteriores la llamada línea Karman y, por tanto, no es exacto decir que viajen al espacio.



El creador de la mayor empresa de venta al detalle del mundo aseveró que es aceptado mundialmente que por arriba de esa línea imaginaria situada a 62 millas (99,7 km) de la Tierra está el espacio exterior y por debajo la atmósfera terrestre. Las naves de Virgin Galactic solo han llegado hasta ahora a poco más de 55 millas (88 km). Branson, que ha demostrado tener un espíritu competitivo a lo largo de su vida y no solo en los negocios, no respondió por ahora a eso.



(También: Así fue el vuelo más complicado del helicóptero Ingenuity en Marte)



El millonario rebelde como lo han apodado los medios nació en una familia acomodada y si bien no fue un gran estudiante, sí demostró un espíritu emprendedor desde muy joven.

Espíritu emprendedor

Si primer negocio fue a los 16 años la revista Student, a la que siguió la discográfica Virgin Records que fundó en 1972 junto a Simon Draper y Nik Powell y revolucionó el negocio de la música a partir de una pequeña tienda situada en la famosa Oxford Street, en Londres, en la que se vendían discos con descuento.



Era un tienda diferente donde la gente se reunía para escuchar música además de comprar discos y se convirtió en un fenómeno. El catálogo de Virgin Records incluía artistas de distintos géneros como Roy Orbison, Devo, Genesis, Keith Richards, Janet Jackson, Culture Club, Simple Minds, Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Mike Oldfield y Tangerine Dream.



Virgin Records, un nombre que según Branson aludía al hecho de que fueran nuevos o "vírgenes" en el negocio, se vendió en 1992 a la multinacional Thorn EMI, pero para entonces Branson ya había probado suerte en otros sectores como el de viajes y turismo.



El grupo de Branson ha entrado después en sectores como la salud, los trenes, la telefonía móvil, los medios audiovisuales y las finanzas, con resultados dispares. El dueño de este entramado de más de 400 empresas es conocido mundialmente por escalar con fines benéficos el Mont Blanc, intentar cruzar el Pacifico en globo, patrocinar un equipo de Formula 1 o hacer un "cameo" en la serie "Friends", de la que era fanático.



Desde hace años quiere contagiar a otros su interés por la aventura espacial. En 2019 anunció la fusión de Virgin Galactic con el fondo Social Capital Hedosophia (SCH) para crear la primera y única compañía del mundo de vuelos comerciales espaciales para personas, una operación valorada en 1.500 millones de dólares.

Un empresario comprometido

La compañía cuenta con naves como la que abordó Branson junto a otras cinco personas en el Spaceport America, una estructura futurista levantada en medio del desierto de Jornada del Muerto, en Las Cruces (Nuevo México, EE.UU.), y considerada el primer aeropuerto espacial del mundo.



Más 600 personas de 60 países han hecho reservas para los futuros viajes comerciales. Desde hace años Branson no vive en el Reino Unido por razones fiscales y su residencia principal está en la isla Necker, en las islas Vírgenes Británicas, que compró en la década de los años 70 por solo 180.000 dólares y es hoy uno de los destinos turísticos más exclusivos del mundo.



Sus inquietudes sociales se han visto reflejadas en acciones como donar 3.000 millones de dólares a la Iniciativa Clinton contra el calentamiento global u organizar el concierto "Venezuela Aid Live" en Cúcuta (Colombia) para recaudar 100 millones de dólares para ayuda humanitaria para los venezolanos con el atractivo de artistas como Alejandro Sanz, Juanes o Chyno y Nacho en el escenario. Amigo del fallecido Nelson Mandela y del expresidente de EE. UU. Barack Obama, Branson formó parte de una comisión internacional que promovía un cambio en la política mundial contra las drogas.



Es un defensor de la igualdad y la no discriminación de la comunidad LGTBQ+ y ha organizado campañas para ayudar a países caribeños afectados por los huracanes o desastres naturales. Su fundación "Virgin Unite" busca crear iniciativas sin ánimo de lucro para ayudar al mundo a "eliminar las guerras y conflictos a través de soluciones prácticas".



Contrario al "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Branson apoyó en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos a la demócrata Hillary Clinton y opinó sobre Donald Trump, que fue el ganador: "No es alguien que, creo, pueda rodearse de un gran equipo de trabajo para dirigir el país".



EFE

Otras noticias de Ciencia

Alertan sobre deterioro de restos del Titanic

Delta: las 5 mutaciones que hacen a esta variante más contagiosa