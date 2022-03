Un cohete que fue lanzado por la compañía de exploración espacial Space X, de Elon Musk, se estrellarán en la mañana de este viernes (se estima que sea a las 7:26 a. m. ET) a cerca de 8.900 kilómetros por hora contra la Luna.



(Le puede interesar: La amenaza nuclear se cierne sobre el mundo).



Se trata del propulsor Falcon 9 que partió desde la Luna en 2015, pero después de completar su misión no tenía suficiente combustible para regresar a la Tierra, razón por la cual permaneció en el espacio.

La Nasa ha hecho seguimiento a este evento, que tiene capturada la atención de astrónomos y gomosos del espacio. El Orbitador de Reconocimiento Lunar de la agencia espacial estadounidense se ubicará para obtener imágenes de cerca del cráter que deje el impacto y arrojará información útil para el estudio del a física de los impactos planetarios.



Consultado por la BBC, el astrónomo Jonathan McDowell señaló que será la primera colisión incontrolada de un cohete con la Luna. No obstante, aseguró que las consecuencias serán menores.



(Además: Invierno nuclear: la terrible secuela que traería una guerra de este tipo).



El cohete fue abandonado en órbita alta hace siete años después de completar una misión para enviar un satélite meteorológico espacial en un viaje de 1,6 millones de kilómetros. Era parte del programa de exploración espacial de Musk, SpaceX, una compañía comercial que en última instancia tiene como objetivo que los humanos vivan en otros planetas.



Desde el 2015, el cohete ha sido atraído por diferentes fuerzas gravitatorias de la Tierra, la Luna y el Sol, lo que hace que su camino sea algo “caótico”, explicó el profesor McDowell, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian de Estados Unidos. Y agregó: “Ha estado muerto, simplemente siguiendo las leyes de la gravedad”.



(También: El agujero negro más cercano a la Tierra no es un agujero negro).



En este tiempo se unió a millones de otras piezas de basura espacial; maquinaria desechada en el espacio después de completar misiones sin suficiente energía para regresar a la Tierra. “A lo largo de las décadas hubo tal vez 50 objetos grandes de los que hemos perdido totalmente la pista. Esto puede haber sucedido muchas veces antes, simplemente no nos dimos cuenta. Este sería el primer caso confirmado”, dijo McDowell.



La desaparición proyectada de Falcon 9 fue identificada por el periodista Eric Berger en el sitio web espacial Ars Technica y por el analista de datos Bill Gray en su blog, y quien usa software para rastrear objetos espaciales cercanos a la Tierra,



La colisión está prevista para hoy 4 de marzo, cuando el cohete explote al hacer contacto. Dejará un pequeño cráter artificial en la superficie de la Luna.

*Con información de La Nación de Argentina, GDA.

Encuentre también en Ciencia:

Cerca de 7.000 científicos rusos se oponen a la invasión de Ucrania

Asteroide se acercará a la Tierra en los próximos días ¿Es peligroso?