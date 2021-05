Requisitos para viajar al espacio con Blue Origin de Jeff Bezos

Cada vez es más posible que personas sin ser astronautas puedan viajar al espacio exterior. El turismo espacial está más cerca y empresas como Blue Origin, empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos lo hacen posible.



Vea también: China intentará poner un robot teleguiado en Marte

Con su nave 'New Shepard' dará la oportunidad a seis personas de ir al espacio el próximo 20 de julio. Su nombre se debe al primer astronauta estadounidense en el espacio, Alan Shepard, perteneciente a los Mercury Seven.



Los viajeros subirán en esta nave hasta los 100 kilómetros de la atmósfera terrestre y allí experimentarán la ingravidez durante un minuto. Luego regresarán a la Tierra. El trayecto tendrá una duración de 10 minutos.



Sin embargo, no solo el dinero será necesario para poder hacer parte de esta tripulación. La empresa anunció recientemente los requisitos para poder acceder a este viaje.



Le puede interesar: Paleontólogos mexicanos identifican una nueva especie de dinosaurio



Los participantes deben tener habilidades como la rapidez, ya que deberán subir la torre de lanzamiento en menos de 90 segundos y el manejo de inglés será vital pues todas las instrucciones desde control serán en este idioma.



Por otro lado, debe medir mínimo 1'52 y máximo 1'93 centímetros, y pesar entre 50 y 101 kilos. Sin olvidar, que la experiencia tiene un costo de 200.000 dólares.



Otra de las particularidades de este viaje es que uno de sus cupos será asignado para cualquier personas que pueda y quiera hacer parte de la subasta que tendrá como fin llevar los fondos recolectados para la fundación de Blue Origin, Club for the Future, que promueve la educación en matemáticas y ciencias.



Este cupo será el único disponible para la compra en el vuelo.

Más noticias de ciencia

-(¿Por qué es probable que hayamos 'contaminado' a Marte con vida?)

-(Profesionales tendrán créditos-beca para estudiar en el exterior)

-(El robot Rover Perseverance comenzará su verdadera misión)