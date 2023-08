Las voces de denuncia sobre malos tratos, estrés, presión y horarios extendidos dentro del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se siguen acumulando. En una carta conocida hace una semana, funcionarios de la cartera reiteran la preocupante situación que se vive en la cartera y denuncian nuevos presuntos casos de abuso laboral que habrían llevado a que dos personas fueran incapacitadas.



Según conoció EL TIEMPO, a la presión que se vive en la cartera desde el nombramiento de Yesenia Olaya como ministra de la cartera el pasado 26 de abril, se le ha sumado también la renuncia de varios funcionarios.



Al día de hoy, Minciencias ha tenido bajas importantes en cargos directivos relacionados con la gestión de recursos. Uno de los primeros casos en conocerse fue el de Elizabeth Orjuela Molano, quien antes de su deceso habría presentado su carta de renuncia como directora de Gestión de Recursos de CTel. Desde la cartera, sin embargo, aseguran que la carta no llegó a radicarse.

A la renuncia de Orjuela se le sumó la semana pasada la de Yolanda Acevedo, directora administrativa y financiera. Fuentes cercanas al ministerio afirman que la partida de Acevedo también está relacionada con acoso laboral. Este diario pudo constatar que la carta está radicada en Minciencias y que la funcionaría ocupó su cargo hasta el 4 de julio.

Otra baja del círculo cercano de Olaya es su secretaria privada, Karol Melissa Cabra, quien presentó su carta de renuncia a partir del 31 de julio. Dimisión que se suma a otras que se han presentado desde que la ministra llegó al cargo, como el del director de capacitación y divulgación, Gustavo González, y la más reciente, la dimisión de la gestora de ciencia y tecnología, Mónica Castiblanco.

Pero las diferencias entre el personal del ministerio y la jefe de la cartera vendrían desde antes de su nombramiento como ministra. Fuentes le aseguraron a EL TIEMPO, que con el anuncio de que Olaya pasaría del viceministerio de Apropiación Social del Conocimiento a convertirse en ministra, varios funcionarios prefirieron dar un paso al costado para no tener que trabajar con ella.

Para quienes están dentro y fuera de la cartera prima la incertidumbre, por lo que quienes se han atrevido alertar sobre la preocupante situación que se vive en Minciencias prefieren hacerlo sin dar a conocer su nombre.

Así lo señalan los funcionarios que le dirigieron la misiva la semana pasada al presidente Petro: "Por miedo a las represalias que se puedan tomar frente a esta denuncia, los firmantes solicitan permanecer en el anonimato, hasta tanto se abra la investigación correspondiente o haya evidencia de la toma de las medidas pertinentes para que esta situación cese".

Al ser consultada en ocasiones anteriores sobre las declaraciones acerca del estrés y la sobrecarga laboral con la que lidian los empleados de Minciencias, la ministra Olaya le dijo a este diario que han identificado que "la percepción sobre la carga laboral en la entidad es un problema estructural que se remonta a la forma en como se dio la creación del Ministerio a costo cero. Minciencias se creó a partir de la Ley 1951 de 2019, mediante la cual en el parágrafo 2 del artículo 1 se indicó que 'El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para iniciar su labor no debe generar gastos adicionales de personal ni generales a los que al momento de su creación tenga presupuestado el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)'".

La jefe de Minciencias también explicó que desde la creación del ministerio ha habido cinco ministros en propiedad, dieciséis viceministros de los dos despachos viceministeriales y aproximadamente veinticuatro directores técnicos de cinco direcciones. "Estos cambios traen consigo diversos liderazgos, prioridades y formas de trabajo que conllevan un ambiente laboral complejo", afirmó.

Y añadió: "desde mi llegada el 01 de mayo de este año, junto con mi equipo de trabajo, hemos propiciado espacios de diálogo con todos los funcionarios y colaboradores del Ministerio, que nos han permitido identificar oportunidades de mejora en la comunicación y en el ambiente laboral de cada uno de los equipos".

Sin embargo, una persona que tuvo un cargo directivo en Minciencias le señaló a EL TIEMPO que el argumento de la ministra sobre que el actual problema laboral de la cartera se deriva de la creación del ministerio a costo cero no tiene solidez.

"Es una falacia, ni justifica el panorama que al parecer se presenta al interior de la entidad y que se ha venido denunciando en diferentes medios. Aunque es claro que el presupuesto de funcionamiento no alcanza a cubrir todos los gastos de contratación del personal por prestación de servicios, en la historia de Colciencias y Minciencias se han usado otros mecanismos para cubrir los gastos de personal faltantes, que incluye el uso de rubros de algunos proyectos de inversión que permiten la contratación de profesionales. Esos recursos se utilizan para contratar personal desde el ministerio o bajo la figura de administrador de proyectos. Para el año 2023 no ha sido la excepción, así que recursos sí hay", explicó.

Adicionalmente, señaló que la renuncia de varios funcionarios del nivel directivo, contratistas, e incluso la secretaria privada de Olaya, son un signo de que algo no está bien dentro de Minciencias, que no son hechos aislados y que podría responder a un patrón que podría ser la excesiva carga laboral o el presunto maltrato laboral que se menciona en la comunicación con fecha del 2 de agosto que ha estado circulando.

"Esos problemas de carga laboral van a terminar por impactar el desempeño del ministerio y eso ya se estaría reflejando en las convocatorias. Por ejemplo, hay una adenda que mueve la publicación de resultados de la convocatoria 933 de formación de doctores, del 9 de agosto al 31 de agosto, lo que indica fallas en la ejecución de la convocatoria. Esto puede deberse a la falta de personal para ejecutarla, por ejemplo, en el proceso de evaluación, que es uno de los que más recurso humano requiere", dijo.

Además, apuntó que las convocatorias de regalías están retrasadas, hasta el 2 de agosto habría salido la primera, y hay incertidumbre sobre si las convocatorias de beneficios tributarios se abrirán, pues aún no se ha definido el cupo de este año.

Por su parte, Deyanira Duque, representante del sindicato de trabajadores del ministerio, manifestó que en la cartera hay una reacomodación de directivos, que responde a lo que es usual cuando un jefe de cartera decide, en su derecho, pedir o no la renuncia de colaboradores que tienen un contrato de libre remoción y nombramiento.

Sin embargo, reconoce que ha habido demoras en ese proceso e insiste que dentro de Minciencias existen fallas estructurales que impactan en la carga de trabajo y en el clima laboral.

"Es necesario que se revise efectivamente la planta de personal, no somos suficientes y hay un altísimo número de contratistas. En el ministerio trabajan entre 400 y 500 personas y no hay manera de saber cuántas son con certeza porque unas son contratadas directamente por el ministerio, otras a través de operadores", detalla Duque, quien añade que aunque al ministerio se le cambió de 'aviso' siguen trabajando como si fueran departamento, pero con muchas más responsabilidades.

Sobre la situación que hoy vive el ministerio, Duque también señaló que los cambios de jefe de cartera a mitad de año resultan traumáticos para el funcionamiento de la entidad. Cabe recordar que en tres años desde que inició su operación, Minciencias ha tenido varios ministros.

"Aunque haya un Plan de Desarrollo, aunque haya unos lineamientos institucionales, cada directivo viene a poner su tónica. Entre los primeros cambios que hizo la ministra fue tratar de reducir tiempos en la ejecución y hay cosas en las que se puede, pero otras en las que no se puede hacer. Los tiempos en la evaluación de proyectos en ciencia y tecnología no es lo mismo a que evaluar otro tipo de propuestas y supongo que no hemos tenido suerte en que el Ejecutivo realmente entienda de qué se trata este ministerio".



REDACCIÓN CIENCIA

