Relevan que el ‘Glaciar del Juicio Final’ se está derritiendo más rápido de lo esperado

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha arrojado luz sobre el alarmante retroceso del glaciar Thwaites, conocido como el "Glaciar del Juicio Final", en la Antártida occidental. Este glaciar, del tamaño aproximado de Florida, Estados Unidos, ha estado perdiendo hielo a un ritmo alarmante, según revela la investigación.

Los científicos analizaron los núcleos de sedimentos marinos extraídos del fondo del océano y determinaron que el retroceso significativo del glaciar comenzó en la década de 1940, probablemente desencadenado por un evento extremo del fenómeno El Niño.



Este descubrimiento evidencia que el retroceso del glaciar Thwaites está directamente relacionado con el cambio climático, lo que ha intensificado aún más el derretimiento y la pérdida de hielo.



Vale la pena mencionar que este glaciar contribuye con el 4% del aumento del nivel del mar. Además, si este llegará a colapsar por completo, elevaría el nivel del mar en más de 2 pies. También, su estabilidad es crucial para mantener la integridad de la capa de hielo de la Antártida occidental, que contiene suficiente agua para elevar el nivel del mar en al menos 10 pies.

Este glaciar contribuye con el 4% del aumento del nivel del mar. Foto: Stock

Los hallazgos del estudio coinciden con investigaciones anteriores sobre el glaciar Pine Island, otro importante glaciar antártico. Ambos glaciares indican que están siendo afectados por fuerzas externas, posiblemente relacionadas con el cambio climático inducido por el hombre.



La profesora asociada de geología en la Universidad de Houston y una de las autoras del estudio, Julia Wellner, le comentó a ‘CNN’ que estos hallazgos no son específicos de un glaciar en particular, sino que son parte de un patrón más amplio de cambio climático.



La investigación revela que una vez que se desencadenan grandes cambios en los glaciares, es difícil detenerlos, incluso si las condiciones climáticas se estabilizan.

