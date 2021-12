Un corindón natural de zafiro azul de más de 300 kilos encontrado en Sri Lanka es subastado en el mercado internacional, informaron este lunes las autoridades del país isleño tras el hallazgo del que aseguran es el "más grande del mundo" de su tipo.

Apodada la "Reina de Asia" y con un peso de 310 kilogramos, la gema será subastada en un mercado internacional.



"Esta gema pesa 310 kilos, es un hallazgo raro. Estamos planeando subastarlo (...) en Dubái el 20 de enero", dijo a Efe el presidente de la Autoridad de Joyas y Gemas esrilanquesa, Tilak Weerasinghe.



El raro corindón azul fue hallado en una excavación hecha hace aproximadamente seis meses en la localidad de Ratnapura, de la provincia de Sabaragamuwa, conocida como la "Ciudad de las gemas" de Sri Lanka, y desvelado al publico ayer.



Durante la presentación del zafiro, el presidente del Instituto Gemológico de Ratnapura (GIR), Chamila Surnaga, explicó a la prensa que "este es un espécimen muy precioso", por lo que han decidido mantener la roca en una sola pieza.



"Antes teníamos varias ideas de lo que queríamos hacer con él, como romperlo, pero ahora no estamos de acuerdo con esa idea”, indicó.



La roca de coridón azul, en estado natural, podría alcanzar un alto valor en el mercado, porque "incluso si se encontrara solo un kilogramo de zafiro azul transparente en esto, creemos que valdrá 100 millones de dólares (unos 88,6 millones de euros)", dijo.



El certificado emitido por el GIR indica que las pruebas realizadas en cinco muestras de toda la roca encontraron que la gema era corindón natural.



"Hasta donde sabemos, este espécimen es de hecho raro y no está registrado en la literatura gemológica", dice el certificado, y agrega que el color del espécimen cambia a una "apariencia azul sedosa en algunos parches".



Aunque el zafiro azul ha sido calificado como "el mayor del mundo", Weerasinghe y otros gemólogos contactados por Efe no supieron indicar qué gema mantenía el récord hasta ahora.



El pasado mes de julio, la nación insular, con importantes yacimientos de coridón azul, anunció el hallazgo de un gran grupo de zafiros estrella, llamado "Serendipia" hallado en una mina de Ratnapura.



Los propietarios están poniendo a la venta la "Reina de Asia" para traer divisas a Sri Lanka, en un momento en que la isla está al borde de una crisis económica provocada por el agotamiento de las reservas de divisas.



