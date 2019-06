Regalías para la ciencia y la tecnología siguen intactas, por ahora

Preocupados se muestran los científicos y académicos de Colombia por un proyecto legislativo de ley que busca desaparecer el 10 por ciento de los recursos de regalías que se destinan al fondo de ciencia, tecnología e innovación.



De acuerdo con los expertos, esa iniciativa, presentada por el Gobierno y que tiene como objetivo modificar el artículo 361 de la Constitución, representaría un retroceso para el país y pone en riesgo lo avanzado en los últimos 15 años en esas áreas del conocimiento.

Fue tal el nivel de incertidumbre de los expertos que, llenos de argumentos, fueron al Congreso de la República para explicar por qué esa idea no sería viable para el país.



Así lo dio a conocer Édgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle, afirmando que la presión de la comunidad logró detener esa modificación.



"El acto legislativo paso por la primera vuelta, que son cuatro debates, y logramos que se volviera a restablecer el 10 por ciento de los recursos de regalías que se destinan al fondo de ciencia, tecnología e innovación", informa Varela.



Para el rector, esto es "un hecho positivo que resultó de la presión de las comunidades científicas, de las universidades públicas y privadas”. Señala, además, que ese proyecto pretende “crear una especie de bolsa que reúna las regalías y el fondo de pensiones, sin establecer un porcentaje. Luego se crearía una ley para definir el porcentaje, lo cual era muy riesgoso porque seguramente sería inferior al actual”.

Diego Hernández, director de Colciencias, confirmó que se mantendrá el 10 por ciento y adicionó que, aunque hace falta la segunda vuelta para que lo pactado se mantenga, pasará "sin ninguna dificultad".



"Tanto el presidente Iván Duque como la vicepresidente Marta Lucía Ramírez consideraron la solicitud que hizo la Misión de Sabios, el Sistema Universitario Estatal, la Asociación Colombiana de Universidades y diferentes asociaciones de científicos. Se mantuvo el 10 por ciento de las regalías y tiene el aval del Gobierno para sostenerlo. En primera ronda fue aprobado y en segunda no va a tener ningún cambio porque hubo unanimidad", agrega Hernández y señala que para los dos próximos años se destinarán 2,4 billones de pesos para ciencia, tecnología e innovación a través de las regalías.



Para el director de Colciencias, este proyecto legislativo surgió por la solicitud de varios gobernadores. "Sentían un desequilibrio entre las regiones productoras y no productoras. El Presidente atendió la solicitud junto con la Ministra de Minas, el Ministerio de Hacienda y la directora de Planeación Nacional".



El rector de la Universidad del Valle advierte que de aprobarse la reforma, "los proyectos efectivos que realizan las universidades a través de ese fondo se perderían". "Aunque el proceso de discusión no ha terminado, estaremos atentos a que la decisión se mantenga", advierte el académico.



Al debate le hacen falta cuatro sesiones que se deberán cumplir entre el 20 de julio y el 16 de diciembre del 2019. De lo contrario, el proyecto legislativo se hundiría.



