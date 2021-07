10 refranes populares que frenan el desarrollo del país

El cerebro está compuesto por millones de neuronas que se comunican todo el tiempo permitiendo pensar, decidir, imaginar y entender situaciones cotidianas. En pocas palabras, el cerebro convierte datos en decisiones en un proceso que en segundos combina recuerdos, conceptos, emociones y finalmente, da como resultado lo que una persona hace en público y en privado.



En ese contexto, el lenguaje tiene un papel protagónico. Desde neurocientíficos hasta filósofos coinciden en que las palabras que las personas usan determinan su comportamiento.



“Las expresiones populares, los refranes y los dichos terminan siendo como hábiles, rápidos y resistentes vehículos que transportan de una generación a otra una cantidad de ideas que en la mayoría de los casos sirven como excusas para decir que no tenemos nada que hacer porque la vida es así, y la verdad es que sí podemos cambiar la vida que tenemos, así como un atleta se dedica a repetir sus movimientos hasta lograr tal nivel de maestría que logra nuevos marcadores, inspira a otros y deja un legado”, agrega asegura Constanza Triana, entrenadora mental y directora de Vera Ikona.



En el marco del mes internacional del cerebro, proclamado por la Federación Mundial de Neurología para reconocer el potencial de este órgano, esta firma de consultoría de coaching y capacitaciones en formato experiencial consultó a 10 colombianos de diferentes áreas para preguntarles cuál es el dicho popular que considera ha frenado el desarrollo del país porque promueve una mentalidad llena de excusas en lugar de la habilidad de encontrar soluciones.

1. Loro viejo no aprende a hablar

"Es muy común escucharlo cuando estoy con todo tipo de profesionales en mis mentorías enseñándoles cómo hacer crecer sus negocios usando redes sociales". Hellen Hernández, estratega en Marketing Digital.



Triana considera que esta es una idea que limita el desarrollo de la gente y del país porque supone que aprender tiene fecha de vencimiento. "La verdad es que todos podemos aprender sin importar nuestra edad”.



2. Todo niño trae el pan debajo del brazo

"En nuestros trabajos de investigación escuchamos esa frase con mucha frecuencia y es el argumento de los hogares más humildes para tener 5, 6, y hasta 8 hijos sin educación, ni alimentación y trabajando en los semáforos". Lucía Rojas, estudiante de la Universidad de los Andes.



Triana señala “es una gran mentira, los niños no vienen con pan, ni con arepa debajo del brazo y por pensar de esa manera tenemos a miles de niños viviendo una infancia desafortunada aguantando hambre, frío, calor, discriminación, entre otras desgracias”.

3. Todo tiempo pasado fue mejor

"Lo escucho en diversos escenarios y no existe ninguna comprobación que lo demuestre, por el contrario, hoy como humanidad contamos con una inmensidad de recursos como la tecnología y la inteligencia artificial que nos permiten tener mejores condiciones de vida". Jaime Rendón, profesor de economía.





Triana explica que “pensar de esa manera enfoca toda la capacidad creativa en repetir mentalmente una y mil veces el pasado donde ya no hay nada que hacer y lo más grave, perdiendo la oportunidad de construir el presente y planear el mañana”.

4. Árbol que nace torcido, jamás sus ramas enderezan.

"Eso se dice en las empresas por falta de entendimiento de las dinámicas sociales y por la falta de cuestionar qué es lo que los líderes estamos haciendo por esos árboles". Wilton Loaiza, empresario.



Triana asegura que "es un concepto que niega la capacidad que tenemos todos de tomar conciencia de nuestros actos y asumir un nuevo comportamiento, este refrán desconoce la neuroplasticidad que es la habilidad que tenemos todos de adquirir nuevas destrezas”.

5. Perro flaco soñando con longaniza

"Es muy usual escuchar esa frase cuando alguien de escasos recursos sueña con un futuro mejor, y lo peor es que si mira a su alrededor no ve ejemplos a seguir y la persona termina pensando, 'nunca voy a poder estudiar', 'nunca tendré un cargo importante', 'nunca saldré de este barrio'”. Héctor Rojas, periodista



Triana manifiesta que “las emociones tienen un papel protagónico en cómo una persona interpreta su realidad, por eso, si alguien está soñando con un futuro mejor y sus padres, profesores, líderes religiosos o pareja sentimental se burlan al escucharle sin saberlo, dejan una huella emocional negativa que le va a restar autoconfianza y seguridad a esa persona para ir por lo que sueña.

6. Quien bien te quiere te hará llorar

"Suele aparecer mucho en mi trabajo y ha creado la idea en miles de parejas de que el verdadero amor duele y por tanto debes soportar todo lo que el otro hace no importa si te hace daño". Claudia Vargas, fonoaudióloga



Triana añade que “el cerebro y el sistema nervioso trabajan en equipo no solo para procesar las emociones sino para decidir como reaccionamos en cada escenario de la vida, así que ideas como esas, en una sociedad que en su mayoría desconoce la inteligencia emocional, promueven la peligrosa idea de que las relaciones de pareja son fuente de tortura y sufrimiento cuando deben ser fuente de amor”.



7. Ojo por ojo y diente por diente

"Es un refrán muy común con el mundo del deporte cuando debería ser todo lo contrario para cumplir los objetivos que cada deportista se ha trazado para conseguir la medalla de oro". Jhon Jairo Miranda, periodista deportivo





Triana comparte la teoría del Dr. Paul MacLean quien creo el modelo de los 3 cerebros para explicar el comportamiento humano y según la cual la parte reptiliana está encargada de la supervivencia, la parte mamífera de las emociones y el neocórtex de la razón. Lamentablemente cuando experimentamos ira y queremos venganza apagamos la razón y actuamos por instinto.

8. El vivo vive del bobo

"Esa idea que escucho con frecuencia en los pacientes justifica que para conseguir dinero o cualquier tipo de progreso todo se vale, así que para mí es la base de corrupción doméstica y por tanto, no me gusta lo que enseña a la gente". Javier Rojas, psiquiatra.



Triana explica que “es una idea muy nociva porque instala en el cerebro dos ideas perversas. Primera, que ser vivo es aprovecharse de los demás cuando el nombre correcto es deshonesto y segunda que es de bobos confiar en los demás cuando es una habilidad vital para el progreso, ya que la confianza es fundamental en el desarrollo social y empresarial”.

9. El que no oye consejos no llega a viejo

"Ese dicho nos ha hecho mucho daño como país y como sociedad porque disminuye la convicción en las metas personales y le quita valor a la importancia de trabajar duro por lo que uno anhela, así todo el mundo diga que es muy complejo de lograr". Jacobo Celnik, escritor.



Triana afirma que “es necesario que la gente sepa que cuando más se practica una actividad en la que alguien quiere mejorar más fuertes se hacen sus redes neuronales por lo cual, su desempeño siempre estará en ascenso, esto explica la importancia de trabajar a diario, por lo que se anhela, sin importar cuán lejos se vea”.

10. El que mucho abarca poco aprieta

"Es un refrán muy común con el que padres y hermanos mayores enseñaban a los menores a hacer una sola actividad, pero eso es muy poco productivo porque la posibilidad de generar ingresos depende de un solo oficio y hoy en día es todo lo contrario, para generar recursos hay que tener un amplio número de habilidades y estar dispuesto a aprender y abarcar más conocimiento". Julieth Kliene, ingeniera industrial.



Triana afirma que “el cerebro es una máquina perfecta en la que las neuronas están en contante comunicación, de manera que una sola neurona puede integrar entre 10.000 y 15.000 conexiones, así que las posibilidades de aprender cosas nuevas y lo más importante ponerlas en práctica son realmente ilimitadas”.

Dichos que promueven el desarrollo

Por supuesto en un país tan diverso y con más de 50 millones de habitantes, creadores de miles de posibilidades de cambio desde la conducta personal, también existen dichos que muestran la recursividad, actitud y laboriosidad de los colombianos. Algunos de estos son:



· Lo prometido es deuda



· La unión hace la fuerza



· Vale lo que pesa en oro



· Al mal tiempo, buena cara



· Roma no se hizo en un día



· Hablando se entiende la gente



· Preguntando se llega a Roma



· Para atrás, ni para tomar impulso



· A falta de pan, buenas son tortas



· Dos cabezas piensan mejor que una



· No hay peor gestión que la que no se hace



· En la vida todo tiene remedio, menos la muerte



· No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy



· El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija



· Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña





REDACCIÓN CIENCIA