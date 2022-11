Un equipo de científicos y conservacionistas ha redescubierto la escurridiza paloma faisán de nuca negra, documentándola por primera vez en 140 años.



Se trata de una paloma grande que vive en el suelo y que solo vive en la isla Fergusson, una isla escarpada en el archipiélago D'Entrecasteaux, en el este de Papúa Nueva Guinea.

Al igual que otras palomas faisán, la paloma-faisán de nuca negra tiene una cola ancha y comprimida lateralmente, lo que, junto con su tamaño, la hace parecerse mucho a un faisán. El ave ha sido observada varias veces a lo largo de los años por cazadores locales, pero las fotografías y el video recién tomados son la primera vez que los científicos documentan al ave desde 1882, cuando se describió por primera vez. Los ornitólogos saben muy poco sobre la especie, pero creen que la población de Fergusson es muy pequeña y está disminuyendo.

El equipo de investigación fotografió a la paloma-faisán con una cámara trampa remota al final de una búsqueda de un mes en Fergusson.



"Cuando recolectamos las cámaras trampa, pensé que había menos del uno por ciento de posibilidades de obtener una foto de la paloma-faisán de nuca negra", dijo en un comunicado Jordan Boersma, investigador postdoctoral en la Universidad de Cornell y co-líder del equipo de expedición. "Luego, mientras me desplazaba por las fotos, me sorprendió esta foto de este pájaro que pasaba junto a nuestra cámara".



"Después de un mes de búsqueda, ver esas primeras fotos de la paloma-faisán fue como encontrar un unicornio", agregó John C. Mittermeier, director del programa Lost Birds en ABC (American Bird Conservancy) y codirector de la expedición. "Es el tipo de momento con el que sueñas toda tu vida como conservacionista y observador de aves".



El equipo de expedición, que incluía a habitantes locales de Papúa Nueva Guinea que trabajaban con el Museo Nacional de Papúa Nueva Guinea, el Laboratorio de Ornitología de Cornell y American Bird Conservancy, llegó a Fergusson a principios de septiembre de 2022. Pasaron un mes viajando por la isla, entrevistando a las comunidades locales para identificar lugares para instalar cámaras trampa con la esperanza de encontrar el faisán-paloma. El terreno empinado y montañoso de la isla Fergusson hizo que la búsqueda del ave fuera extremadamente desafiante.

"No fue hasta que llegamos a las aldeas en la ladera occidental del monte Kilkerran que comenzamos a encontrarnos con cazadores que habían visto y oído al faisán-paloma", dijo Jason Gregg, biólogo conservacionista y codirector del equipo de expedición. "Teníamos más confianza en el nombre local del ave, que es 'Auwo', y sentimos que nos estábamos acercando al hábitat central donde vive la paloma-faisán de nuca negra".



La expedición fue el primer estudio realizado con cámaras trampa en la isla Fergusson. El equipo colocó 12 cámaras trampa en las laderas del monte Kilkerran, la montaña más alta de Fergusson, y desplegó ocho cámaras adicionales en lugares donde los cazadores locales habían informado haber visto palomas faisanes en el pasado.

"Cuando finalmente encontramos la paloma-faisán de nuca negra, fue durante las últimas horas de la expedición", dijo Doka Nason, miembro del equipo que instaló la cámara trampa que finalmente fotografió al ave perdida. "Cuando vi las fotos, estaba increíblemente emocionado".



Un cazador local llamado Augustin Gregory en el pueblo de Duda Ununa al oeste del monte Kilkerran proporcionó una pista importante sobre dónde encontrar el ave. Gregory informó haber visto la paloma-faisán en múltiples ocasiones en un área con crestas y valles empinados y describió haber escuchado los distintivos cantos del ave.



Siguiendo el consejo de Gregory, el equipo instaló cámaras en un área de bosque denso. Una cámara colocada en una cresta a 1.000 metros cerca del río Kwama sobre Duda Ununa finalmente capturó a la paloma-faisán de nuca negra caminando sobre el suelo del bosque dos días antes de que el equipo abandonara la isla.



Varios miembros del equipo han intentado encontrar la paloma-faisán de nuca negra antes. Una encuesta de dos semanas en 2019 realizada por Boermsa, Gregg y Nason no encontró ningún rastro del ave, aunque recopiló informes de cazadores locales de un ave que podría haber sido la paloma faisán. Los resultados de esa encuesta ayudaron a determinar las ubicaciones para que el equipo busque en 2022.