Un encuentro con los emperadores de las tinieblas

Nuestra expedición continúa con una visita a los Carollia perspicillata, mejor conocidos como murciélagos frugívoros comunes. Están en una de las galerías más cercanas a la boca de la cueva. Para atraparlos, Pérez pone a prueba una trampa recién diseñada por su grupo de investigación. Por su forma cónica, la llaman de embudo y con ella pueden alcanzar los animales que reposan en el techo de la caverna, en las denominadas perchas.



El científico afirma que este tipo de trampas son fundamentales para el estudio de esta especie, que se reúne en harenes en torno a cada percha. Con cada accionar del mecanismo pueden capturar varias hembras que comparten la percha con un mismo macho.



Pérez ha hecho llamativos hallazgos de esta especie recientemente, uno de los cuales tiene que ver con un comportamiento que él ha llamado ‘Brad Bat’, en referencia al apuesto actor de Hollywood Brad Pitt. Ha observado que las hembras del Carollia perspicillata de esta caverna escogen al macho no solo por sus cualidades físicas, sino por las características de su percha, mostrando predilección por las más rugosas, ideales para mantener a salvo las crías al salir por alimento. “Aquí, los atributos físicos del macho pierden relevancia y hasta el murciélago más Quasimodo puede tener éxito. Eso sí, debe tener una muy buena percha”, indica Pérez.



La última especie que observamos en Macaregua, aunque de lejos, fue al Desmodus rotundus, el célebre murciélago hematófago o vampiro común. Odiado y perseguido por culpa de mitos y leyendas, dista de ser el temible ser en el que se convertían los hombres que no se resignaban a morir para atacar a inocentes y alimentarse de su sangre. A los de esta especie los encontramos guarecidos en orificios en el techo por toda la caverna. Una de las señales de su presencia son las manchas negras que dejan en el suelo sus heces. Tienen este color y una consistencia líquida debido a que su dieta es exclusivamente sangre, la cual toma este color después de pasar por su tracto digestivo.



“A diferencia de lo que se piensa popularmente, ellos no atacan a los humanos, y la sangre la obtienen de mamíferos pequeños y del ganado. Son importantes a nivel ambiental porque cuando hay muchos individuos es indicativo de la alta transformación del ambiente, principalmente por aumentos de la ganadería; en cambio, su ausencia puede significar que ha habido poca actividad humana en una zona”, asegura Pérez. El científico señala que, aunque la probabilidad de que un murciélago ataque a los humanos es muy baja, es mejor no capturarlos, pues como cualquier animal salvaje, pueden ser portadores de enfermedades como la rabia.



Tras casi 12 horas explorando Macaregua, regresamos a la superficie. La recompensa es una bocanada de aire fresco después de quitarnos las máscaras. Desinfectamos con alcohol todos nuestros equipos, una recomendación que deberían seguir todas las personas que se internen en cuevas con presencia de murciélagos. Ha caído la noche y, ahora, como al inicio de la jornada, nos arropa una nueva oscuridad.