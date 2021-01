Reconstruyen por primera la cloaca de un dinosaurio

Por primera vez en la historia, un equipo de científicos, dirigido por la Universidad de Bristol, ha descrito en detalle la cloaca de un dinosaurio: la abertura utilizada para defecar, orinar y reproducirse.



Le puede interesar: Este jueves, Marte y Urano estarán en conjunción



Aunque la mayoría de los mamíferos pueden tener diferentes aberturas para estas funciones, la mayor parte de los animales vertebrados poseen una cloaca. Sin embargo, ahora sabemos mucho sobre los dinosaurios y su apariencia como criaturas emplumadas, escamosas y con cuernos e incluso qué colores lucían, no sabemos nada sobre cómo lucía esta región anatómica.

El doctor Jakob Vinther, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, junto con sus colegas, el paleoartista Robert Nicholls y la doctora Diane Kelly, experta en penes de vertebrados y sistemas copulatorios de la Universidad de Massachusetts Amherst, describieron la primera región cloacal de un pequeño dinosaurio del tamaño de un perro labrador llamado 'Psittacosaurus', comparándolo con las cloacas de los animales vertebrados modernos.

El estudio se publica en Current Biology

El doctor Vinther explica: "Me di cuenta de la cloaca hace varios años, después de haber reconstruido los patrones de color de este dinosaurio utilizando un fósil notable que se exhibe en el Museo Senckenberg en Alemania, que conserva claramente su piel y patrones de color. Pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos terminarlo porque a nadie le había importado comparar el exterior de las aberturas cloacales de los animales vivos, por lo que era un territorio en gran parte desconocido".



Vea también: Galardonados con un récord Guinness por el tejido más fino del mundo



Por su parte, la doctora Kelly agrega que, de hecho, son bastante indescriptibles. "Descubrimos que el conducto se ve diferente en muchos grupos diferentes de tetrápodos, pero en la mayoría de los casos no dice mucho sobre el sexo de un animal. Esas características distintivas están escondidas dentro de la cloaca y, desafortunadamente, no se conservan en este fósil".



La cloaca es única en su apariencia, pero exhibe características que recuerdan a los cocodrilos vivos, como caimanes y cocodrilos, que son los parientes vivos más cercanos a los dinosaurios, y otras aves.



Los investigadores señalan que los márgenes exteriores de la cloaca están muy pigmentados con melanina. Argumentan que esta pigmentación proporcionó una función de exhibición y señalización, similar a los babuinos vivos y algunas salamandras reproductoras.



Los autores también especulan que los grandes lóbulos pigmentados a ambos lados de la abertura podrían haber albergado glándulas aromáticas almizcladas, como se ve en los crocodilianos vivos.



Además: Yo visitaré Ganímedes / Historias del cosmos



Las aves son uno de los pocos grupos de vertebrados que ocasionalmente exhiben señales visuales con la cloaca, que los científicos ahora pueden extender hasta los ancestros de los dinosaurios mesozoicos.



Robert Nicholls resalta que, "como paleoartista, ha sido absolutamente asombroso tener la oportunidad de reconstruir una de las últimas características restantes de las que no sabíamos nada en los dinosaurios".



Saber que al menos algunos dinosaurios se comunicaban entre sí les da a los paleoartistas una emocionante libertad para especular sobre una gran variedad de interacciones ahora plausibles durante el cortejo de los dinosaurios. ¡Es un cambio de juego!", destaca.



EUROPA PRESS