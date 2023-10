Mitos de los eclipses en las embarazadas, no existe evidencia científica de efectos

Este sábado 14 de octubre, en diferentes lugares del mundo como Estados Unidos, países de Centroamérica y algunos de Latinoamérica como Colombia y Brasil, se podrá un nuevo eclipse anular de sol.

Según el portal MejorconSalud, a lo largo de la historia del mundo los diferentes pueblos crearon mitos y leyendas acerca de los eclipses. Los vikingos, por ejemplo, creían que los lobos querían comerse el Sol, los incas pensaban que era un puma el que quería devorar a la Luna y los aztecas decían que el eclipse se daba cuando el Sol mordía a la Luna o viceversa.



Además, los hindúes aseguraban que los eclipses se presentaban cuando la cabeza de un demonio vaga en el cielo, tratando de atrapar a la Luna y al Sol. Los egipcios creían que la Luna y el Sol eran los ojos del dios Horus, que era acechado por un dios malvado, que le arrancaba un ojo y por eso se producía el eclipse.



Actualmente existe un mito que tiene relación con los efectos de los eclipses en las mujeres embarazadas, el cual proviene de leyendas aztecas que se difundieron en las redes sociales. Según el mito, si una mujer está en etapa de gestación, se creía que la luna mordía el rostro del bebé.



Los eclipses no afectan a las embarazadas. Foto: iStock

Otro mito señala que los eclipses ocasionan que el feto pueda perder peso. Sin embargo, no existe ninguna prueba científica de que los eclipses puedan afectar al bebé.



MejorconSalud precisa que ya sea porque la Luna es eclipsada por el Sol o a la inversa, no hay ninguna evidencia científica que avale las creencias populares de que los eclipses pueden afectar la salud de los seres humanos.



"Los eclipses en el embarazo no son perjudiciales porque los cuerpos celestes no ejercen ningún tipo de influencia directa en los seres humanos. Lo que sí es verídico son los efectos que tienen sobre el planeta, pero ninguno está vinculado a la salud humana", asevera.

El eclipse anular de este sábado

Este sábado 14 de octubre sucederá el eclipse anular de sol. En él, la luna pasará directamente entre el sol y la tierra, causando que el sol se vea como un anillo de fuego en el cielo, y alterando la iluminación de algunas zonas.



En Colombia, el efecto anular será visto en su máximo esplendor desde el Valle del Cauca, el Chocó, el Huila, Risaralda, Quindío, Tolima, Meta, Guaviare, Vaupés y el norte del Amazonas.



Además, el eclipse recorrerá sectores de EE. UU., México, Honduras, Nicaragua, Panamá y Brasil. El primer avistamiento al máximo del fenómeno será en Oregón, a las 11:18 a.m., hora Colombia.



la Nasa anunció que hará una transmisión en vivo del evento a partir de las 11:40 EDT (10:40 hora Colombia), que se podrá ver a través de diferentes canales, como el sitio web oficial, Nasa Televisión y la aplicación móvil de la Nasa. Se presume que también estará disponible en los canales de YouTube, Facebook y X (antes Twitter) de la agencia.

Eclipse solar 14 de octubre: recomendaciones para verlo Eclipse solar 14 de octubre: recomendaciones para verlo El eclipse será este sábado. Foto: iStock.

