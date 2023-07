Un rayo cayó sobre la casa de una familia en la zona rural de San José de Suaita, Santander. En el interior de la vivienda había dos niñas, quienes sufrieron quemaduras de gravedad.

A partir de las versiones preliminares, las menores miraban sus celulares, los cuales habían conectado a la corriente. Ambas estaban recostadas sobre un colchón.

En medio de la tormenta que se generó el sábado 8 de julio, el rayo impactó su residencia, tanto así que el colchón se incendió. Esto les provocó quemaduras, por las que debieron ser atendidas en centros médicos.

Las niñas, de 14 y 16 años, fueron remitidas a la ciudad de Bucaramanga. Una de ellas está en el Hospital Universitario de Santander y la otra en el Hospital Internacional de Colombia. Tienen quemaduras en el 15 % de sus piernas.

¿Hay objetos que atraen a los rayos?

Contrario a lo que algunos creen, en realidad nada atrae los rayos, según dijo Horacio Torres, profesor emérito de la Universidad Nacional y experimentado investigador, en una charla pasada con EL TIEMPO.

"La atracción es un sentimiento y la naturaleza no tiene sentimientos. Nada atrae a los rayos y nada los repulsa. Simplemente baja y cae en el punto más alto. Si el rayo pudiera ver que puede impactar a diez niños, igual los impacta. La naturaleza no tiene contemplación. La naturaleza no piensa, la naturaleza actúa", sentenció.

Torres recomienda que para protegerse de un rayo dentro de una casa no hay que acercarse a las ventanas, puertas ni a las tomas eléctricas.

Rayos. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En esa misma línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejan evitar usar equipos electrónicos que estén conectados a enchufes, pues "los rayos pueden viajar por los sistemas eléctricos y los sistemas de recepción de radio y televisión".

En cambio, si está al aire libre, es recomendable refugiarse cerca de un árbol y adoptar una posición especial.

"Ojalá el árbol sea frondoso. La mejor forma es ubicarse debajo, pero a una distancia de mínimo de un metro del tronco y colocarse en posición fetal, unidos los pies, recogiéndose con las manos las rodillas. No poner las manos en el suelo. Y agacharse. Eso mitiga al rayo. Hay gente que se recuesta contra el tronco, pero cuando baja el rayo, fácilmente salta a la cabeza de quienes están cerca y produce la muerte y accidentes", expresó Torres para este diario.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS