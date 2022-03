Científicos chinos lograron que una ratona diera a luz a una cría sin necesidad del material genético de un padre. A pesar de que la cría es tanto más pequeña que el promedio, este avance en materia de estudios genéticos es interesante.Abre preguntas alrededor de la posibilidad futura de que todos los mamíferos alcancen tal tipo de reproducción, incluso en seres humanos.

En Japón lograron por primera vez el nacimiento de un ratón sin esperma ni reproducción sexual.



La procreación de mamíferos requiere de la copia del material genético de un padre y de una madre, pero las posibilidades en materias de edición genética cambiaron con el advenimiento de las tecnologías CRISPR (Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas) y el nacimiento de Kaguya, el ratón japonés creado sin reproducción sexual en el 2004.



Desde China, el equipo de científicos a cargo de Yanchang Wei ha logrado avanzar con la edición genética, según el reporte que publicaron en la noche del 7 de marzo del 2022.



Junto a investigadores de medicina reproductiva del Hospital Ren Ji de Shanghái, no sólo lograron que naciera una ratona sin necesidad de la esperma de un padre, sino que también pudo quedar embarazada por partenogénesis y llevar a término un embarazo.

CRISPR y la edición epigenética

Apenas en el 2020, el dúo de científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna ganaron el Premio Nobel en Química por el desarrollo de esta tecnología. CRISPR permite que se hagan ediciones sobre el código genético de un ser vivo en sus procesos gestacionales. Pero el trabajo investigativo venía desde hace una década.



CRISPR permite leer los genes y hacer una especie de corte para inactivar aquellos que se manifiestan de manera dañina en el ser vivo que lo tiene.

El ADN evolucionó para acumular cantidades masivas de información a muy alta densidad; además es extremadamente estable y se puede conservar por millones de años. Foto: Istock

Por ejemplo, según el portal científico ‘Agencia SINC’, se ha planteado usar esta tecnología para tratar pacientes con cegueras genéticas. También funciona a la inversa, para activar zonas en el código genético que estaban adormecidas.



En el caso de la ratona del laboratorio a cargo de Yanchang Wei, no se usó exactamente este método de edición genética, pero sí uno bastante similar. De acuerdo al medio español ‘El País’, este equipo hizo una edición sobre el genoma de la ratona en siete puntos de su cadena genética para generar un proceso de fecundación.



Esto se hace de manera ‘ex vivo’, es decir: sacan el material genético, lo editan fuera del ser vivo y luego se lo vuelven a implantar al animal.

¿Más cerca de la reproducción asexual en humanos?

A pesar de que la ratona china logró sobrevivir siendo ella misma producto de una reproducción asexual, y tener una cría propia, ella tan sólo es un caso exitoso de otros 192 embriones implantados en 192 ratonas.



Aunque se trate de un avance, aún no se ha llegado a un punto en el que siquiera se pueda empezar a probar en humanos.



Según el libro ‘El Gen’ escrito por el oncólogo Siddharta Mukherjee -también autor de ‘La Biografía del Cáncer’-, la diversidad genética no sólo es importante sino necesaria para la supervivencia de una especie.



La ausencia de diversidad genética puede ocasionar graves problemas de salud para las crías.



Según ‘SINC’ (Servicio de Información y Noticias Científicas), el uso de tecnologías tipo CRISPR genera muchas discusiones en materia de bioética, pues puede ser utilizada para cambios en los genes de productos agrícolas, haciendo que se reproduzcan a menor velocidad o que ya no sean comestibles. Y, así, cambiar cómo se consigue el alimento para la mayoría del mundo.

