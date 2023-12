Ráfagas de radio provenientes del espacio se vuelven cada vez más impredecibles

Las ráfagas rápidas de radio (FRB, por sus siglas en inglés), son conocidas como estallidos de ondas de radio de milisegundos de duración cuyo origen es desconocido. Debido a esto, se han convertido en uno de los misterios más perdurables del cosmos.



Un reciente estudio proporcionó nuevas pistas que indican que los fenómenos celestes también pueden ser impredecibles, pues no hay un patrón de tiempo entre cada ráfaga.



El origen de estos fenómenos celestes es desconocido FACEBOOK

Los telescopios de todo el mundo han logrado captar las ráfagas rápidas de radio desde el 2007. Sin embargo, los astrónomos todavía no han conseguido deducir el origen de estos fenómenos, ya que son muy repentinos.



Hace unos días, la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, publicó un estudio con nueva información para aportar a los investigadores, quienes buscan la fuente de las ráfagas. Pero esto ha generado más preguntas que respuestas, de conformidad con información compartida por CNN.



En el informe se detalla el descubrimiento de una ráfaga de radio rápida repetitiva llamada FRB 20220912A, que fue detectada gracias al telescopio Allen Telescope Array, del Instituto SETI, con sede en California.



Fue así como el equipo detectó más de 30 FRB que procedían de una misma fuente en un periodo de dos meses.

Ilustración de una ráfaga de radio y los instrumentos utilizados para estudiarla. Foto: Carl Knox (OzGrav/Swinburne University)

Aunque varios investigadores encontraran similitudes entre los tiempos de aparición de algunas ráfagas. Un examen detallado mostró una notable caída en la frecuencia central de las ráfagas, que actuaba como un silbato celeste. Lo que sugiere que estos fenómenos celestes son impredecibles.



En cuanto a la procedencia de las FRB, los astrónomos consideran que algunas de las ráfagas podrían provenir de magnetares (un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente fuerte).



No obstante, otras investigaciones han dado como resultado que podrían proceder de colisiones entre estrellas de neutrones densas o estrellas muertas, llamadas enanas blancas.



"Estamos reduciendo el origen de las FRB a objetos extremos como los magnetares, pero ningún modelo existente puede explicar todas las propiedades observadas hasta ahora", indicó la doctora Sofia Sheikh, autora principal del estudio y becaria postdoctoral MPS-Ascend de la Fundación Nacional para la Ciencia del Instituto SETI.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

