¿Le gustaría que su nombre viajara a Marte? La Nasa lo hace posible

La Nasa llevará a millones de personas a Marte de manera gratuita. Eso sí, no será en una cabina espacial o algo parecido sino de manera simbólica.



La agencia espacial estadounidense abrió una nueva convocatoria para enviar al espacio los nombres de quienes estén interesados. Los datos, según explicó, serán grabados en microchips que estarán albergados en la nave que viajará en 2026 en una nueva misión.

¿Qué se debe hacer para participar? Lo primero es ingresar al sitio web de la Nasa y registrarse en la sección 'Send your name to Mars' (Envía tu nombre a Marte, en español).



Allí le solicitarán su nombre, su apellido, el país donde vive, su código postal y su correo electrónico (Ingrese aquí a la página de registro).



Una vez se haga ese registro, se recibirá un pase de abordar con los datos, similar a un tiquete de avión. Ese 'pase de abordaje' se puede imprimir o postear en redes sociales.



De acuerdo con la Nasa, unas 11 millones de personas se inscribieron para 'viajar' con el róver Perseverence, que hizo su amartizaje hace unos días para explorar la superficie del planeta rojo.



Para esta nueva misión, proyectada para 2026, ya se registraron cerca de 11 millones de personas.

