¿Quiere que un asteroide lleve su nombre? Así es el proceso

Designar el nombre a un asteroide puede ser un proceso que incluso puede tardar décadas. Según cuenta CNN, luego de que se descubre un asteroide que no se identifica con ningún objeto ya existente, el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (UAI) le asigna un nombre provisional formado por el año del descubrimiento, dos letras y más dígitos en caso de que sea necesario.



Cuando se determina la órbita lo suficiente para poder prever de manera confiable cuál será su posición en el futuro, entonces se le asigna un número permanente.



(Le puede interesar: Estas son las diez lunas más extrañas del sistema solar)

En esa etapa quien lo descubrió puede sugerir un nombre, que analizan y votan un grupo de astrónomos de la UIA. Por eso, ser el responsable de un nuevo descubrimiento puede ser la mejor forma para tener el privilegio de decidir cómo se llama un asteroide.



Sin embargo, existen otros métodos para conseguir proponer nombres para bautizar un asteroide, esto debido a que en la actualidad existen equipos de astrónomos que han descubierto miles de planetas menores, como le explicó a CNN el astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi.



Para nombrar a este gran grupo de asteroides, es posible que personas interesadas en la astronomía hagan sus propuestas. De esta manera, estudiantes de una escuela secundaria de Montevideo consiguieron que se nombrará a una de estas rocas como el escritor Mario Benedetti luego de someterlo a la aprobación de la UAI.



En la actualidad los nombres de los asteroides son muy variados, ya no solo son nombres de personajes mitológicos, sino que existen los que se llaman igual que personalidades como el tenista Rafael Nadal, personajes de libros como Sherlock Holmes y escritores como Fyodor Dostoevsky.



Pero los nombres deben cumplir con ciertas condiciones para recibir la aprobación de la UAI. Por ejemplo, no pueden ser ofensivos ni comerciales, se deben poder pronunciar en algún idioma, preferiblemente ser una sola palabra y tener como máximo 16 caracteres. No pueden ser demasiado parecidos a los que ya existen y evitar el nombres de mascotas.



(También: Predicción de Hawking sobre agujeros negros se comprobó tras 50 años)



Si se propone en homenaje de una persona conocida principalmente por sus actividades militares o políticas, deben haber pasado al menos 100 años de su muerte y aunque no existe una regla que diga que quien descubre un asteroide no puede ponerle su nombre, existe una especie de código entre los científicos par ano hacerlo, en cambio suelen bautizarlos en honor de algún miembro de su familia.



La decisión final la toma un grupo de 13 astrónomos de diferentes nacionalidades que hacen parte de la UAI, entidad que no realiza ningún tipo de transacción comercial con estos procesos.

Más noticias