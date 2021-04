¿Quiénes son los nuevos viceministros de ciencia y tecnología?

En las últimas horas, el ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, en cabeza de su titular, Mabel Torres, dio a conocer los nombres de sus nuevos viceministros de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, y de Conocimiento, Innovación y Productividad.



Se trata de dos personas que llegan al cargo con formaciones y trayectorias diferentes, y que han despertado reacciones igualmente diversas entre la comunidad científica colombiana.

En primer lugar, como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, asumió la barranquillera Ana María Aljure, abogada con especialización en derecho administrativo de la Universidad Libre y magíster en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia.



Aljure llega al cargo en remplazo de Sonia Monroy, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, especialista en sistemas de información en la organización y en sistemas de control organizacional de la misma institución, y magíster en administración, también de los Andes.



Aunque en su hoja de vida Aljure cuenta que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, ha sido duramente criticada por su poca relación con el mundo científico.



Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, opina que "el nombramiento de la señora Aljure es una nueva falta de respeto con la comunidad científica y les da la razón a quienes se oponían al Ministerio porque se convertiría en una burocracia politizada. No hay derecho a que se ignore la capacidad de miembros de la comunidad científica y académica y se acuda a personas sin conocimiento alguno de ciencia o de educación".



Y es que antes de llegar al Minciencias, Aljure trabajó en Invías y se desempeñó como secretaria general de la Alcaldía de Barranquilla durante el periodo de Alejandro Char, razón por la cual hay quienes consideran que su nombramiento es una movida política.



De acuerdo con Forero, "mientras países como Estados Unidos acuden a las Academias para convertirse en miembros del alto gobierno, aquí se hacen nombramientos como este".



"Realmente es una situación muy triste a la que hemos llegado y muestra una vez más el desprecio gubernamental por la ciencia y por la comunidad. Que un cargo como este sea una cuota política es realmente reprochable", sostiene.



Por su parte, Lucy Gabriela Delgado, PhD en ciencias farmacéuticas y exdirectora de fomento a la investigación en Colciencias, asegura que si bien no descalificaría a Aljure de entrada por pertenecer a un grupo político, sí cree que su llegada "deja sinsabores".



"Su hoja de vida no refleja las competencias o el conocimiento que debe tener del sector. Los cargos públicos terminan siendo tan cortos que para generar transformaciones tienen que ser personas que no lleguen a improvisar", dice.



Y continúa: "Al no ser conocer la comunidad, y al no pertenecer a ella le va a costar trabajo, y los logros no se van a ver materializados en el cumplimiento de metas, porque humanamente el tiempo le alcanzará para conocer un poco del sector".

El otro' vice'

En las últimas horas también asumió como viceministro del Conocimiento, Innovación y Productividad, Sergio Cristancho Marulanda, psicólogo de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado y de la U. de Illinois.



Antes de su nuevo cargo, Cristancho se desempeñaba como vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia.



Para Delgado, la designación de de Critancho genera tranquilidad, "porque su cargo como vicerrector de la UdeA le brinda más conocimiento y capacidad de maniobra a la hora de integrar los actores del sector de ciencia y tecnología".



Forero, por su parte, se muestra más escéptico: "según me han dicho es de la misma “cuerda” de la ministra; es decir “democratización de la ciencia”, con los criterios que ya conocemos. Con este habrá que esperar; al menos viene de una institución de respeto", dice el académico.



"Ambos tienen la responsabilidad de orientar el rumbo de un Ministerio que se encuentra al garete y que no ha estado a la altura del momento histórico que se deriva de la pandemia, y que se quedó sin presupuesto, y sin estructura y liderazgo", apunta la científica Delgado.



Redacción Ciencia