¿Quién debe juzgar el primer delito cometido en el espacio?

Los medios del mundo reportaron, este fin de semana, la que podría convertirse en el primer caso de un delito cometido desde el espacio exterior.

La protagonista de esta historia es la astronauta Anne McClain, quien es acusada de usurpación de identidad y de acceso irregular a los registros financieros de su exesposa desde la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) donde estaba realizando una misión de seis meses.



La expareja de McClain, Summer Worden, presentó una denuncia este año ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), una agencia independiente, tras haberse percatado de que la astronauta había accedido a su cuenta bancaria sin su permiso.



La familia de Worden también presentó una denuncia ante la inspección general de la Nasa, según reportó el diario estadounidense The New York Times.



Para la abogada de McClain, su clienta no cometió ningún delito y accedió a los registros bancarios mientras estaba a bordo de la ISS para vigilar la cuenta conjunta de la pareja, como lo hacía durante su relación.



Los investigadores de la agencia espacial estadounidense contactaron con las dos mujeres, según el New York Times.



Worden indicó que la FTC no había respondido sobre la usurpación de identidad, pero un investigador especializado y la inspección general de la Nasa estudian la acusación, aseguró el diario.



El tiempo consultó a Isabela Ardalán Espinel, abogada experta en derecho del espacio, sobre quién debe juzgar este supuesto delito, toda vez que no existe una jurisprudencia al respecto.



Ardalán explicó que, efectivamente este es el primer caso práctico real, por cuanto a la fecha no ha habido precedentes de este estilo.



Ardalan aseguró que “se deben tener en cuenta los criterios establecidos por los Tratados y Principios de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre -que datan de 1967- y por el Acuerdo Integubernamental de la ISS de 1998 (IGA), en el que se estableció que los Estados asociados a la ISS retendrán la jurisdicción y control sobre los elementos y el personal de su país que estén en la ISS, y que a sus nacionales les aplicarán la ley de origen de su país”.



“Por lo tanto, en el caso presentado, todos los criterios señalan que la ley aplicable es la de los Estados Unidos: la astronauta es de nacionalidad estadounidense, estaba en un módulo de la Nasa (entidad de los Estados Unidos) y el banco y el e-mail están en Estados Unidos”, .



“Lo anterior nos debe hacer pensar sobre múltiples aspectos que a nivel país, de la mano con la Academia, deberíamos analizar”, dice la experta.



Con información de AFP