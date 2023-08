La primera misión rusa a la Luna en casi 50 años se estrelló en el satélite terrestre tras un incidente, lo que ha sido catalogado como un fracaso para el ambicioso programa espacial ruso.



‘Luna-25’, primera sonda lanzada por Rusia hacia la Luna desde 1976, chocó contra la superficie lunar tras un problema ocurrido el sábado durante una maniobra previa a su alunizaje, anunció el domingo la agencia espacial Roscosmos.

“Las medidas tomadas el 19 y 20 de agosto para buscar el aparato y entrar en contacto con él no dieron resultado”, reconoció la agencia. Según los resultados preliminares de la investigación, el aparato “dejó de existir tras una colisión en la superficie lunar”, añadió.



Roscosmos indicó que “una comisión interministerial” se encargará de averiguar qué fue lo que derivó en este resultado. Aunque la agencia rusa no entró en detalles sobre las circunstancias del incidente, según los resultados del análisis preliminar, el motivo del accidente fue “la desviación de los parámetros reales de impulso” previamente calculados.



En principio, debía alunizar hoy lunes en el polo sur del satélite terrestre, un primer paso que sentaría un precedente en la nueva carrera espacial. Su misión en la Luna, que debía durar un año, consistía en recoger muestras y analizar el suelo para llevar a cabo “investigaciones científicas a largo plazo”.



La sonda sólo alcanzó a enviar varias imágenes de la superficie lunar, realizar algunas mediciones y experimentos científicos, y registrar el impacto de un micrometeorito contra la Luna.



Esto allana el camino para que sea la sonda india Chandrayaan-3 -que realizó con éxito esta madrugada la maniobra de aproximación- la que alcance por primera vez ese inhóspito territorio de la Luna antes que potencias tradicionales como Rusia, Estados Unidos y China.



Y es que la rusa no es la única misión a la Luna que está en curso. El 14 de julio India lanzó y logró poner en órbita un cohete no tripulado, Chandrayaan-3. Si todo sale según lo planeado, el cual debería alunizar a fin de mes, aproximadamente el 23 o 24 de agosto.



Este tiempo largo entre el despegue y el alunizaje (casi 40 días) está asociado a la falta de potencia del cohete que la impulsó al espacio, pese a tratarse del más pesado con el que cuenta ISRO. Esto motivó que la nave india tuviera que orbitar durante veinte días la Tierra, antes de dirigirse al sur de la Luna.



Se trata del primer intento de este país de llegar a suelo lunar, una tarea que solo han logrado Estados Unidos, Rusia y China. De lograrlo, se convertiría en el cuarto país en alcanzar dicho objetivo.

Todos por la Luna



Mientras tanto, y medio siglo después del programa Apolo, la Nasa concentra ahora sus esfuerzos en el programa Artemis, que tiene como objetivo, oficialmente para 2025, el regreso de los astronautas, incluida la primera mujer y el primer hombre negro, sobre el suelo lunar.



Por su parte, China también planea enviar astronautas (taikonautas) a la Luna antes de 2030 y tiene como principal objetivo construir allí una base, lo que sería todo un hito. El programa espacial chino ha ido ganando impulso a golpe de inversiones multimillonarias. En 2019 logró una hazaña histórica: posar una nave en la cara oculta de la Luna. Luego, en 2020, consiguió hacer regresar una nave con muestras lunares, una operación que no se había logrado en más de 40 años. En 2021 logró aterrizar un pequeño robot en Marte.



