Pulpos dormidos cambian de color según lo que sueñan, revela estudio

Alguno pulpos cambian de color mientras duermen. Investigaciones científicas recientes, sobre una especie de pulpo, indican que el cambio de color es indicio de un ciclo de sueño.



Según un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista iScience, durante la etapa de "sueño tranquilo", del octopus insularis, una especie de pulpo que se encuentra en la costa de Brasil, su piel permanece pálida y uniforme.

Pero los animales comienzan a cambiar de color y a contraer sus cuerpos durante la etapa que los científicos brasileños que lideraron esta investigación han llamado "sueño activo".



Este estudio encontró, luego de grabar a los octópodos, que "el sueño activo", por lo general, sigue a la etapa de "sueño tranquilo", la cual dura un mayor tiempo. Lo curioso es que esto es similar al proceso de los humanos, que también pasan por varias etapas de sueño.



Los autores del estudio explican que esto significaría que los pulpos estudiados podrían experimentar algo parecido a los sueños.



"No es posible afirmar que los pulpos sueñan porque no pueden decírnoslo, pero nuestros resultados apuntan a que en 'el sueño activo' los pulpos experimentan un estado análogo al REM, que es el estado en el cual los humanos generalmente soñamos más", afirmó la autora principal del estudio, Sidarta Ribeiro, del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, en Brasil.



Y agregó: "Si los pulpos realmente sueñan, es poco probable que experimenten tramas simbólicas complejas como nosotros. El sueño activo en el pulpo tiene una duración muy corta, típicamente de unos segundos a un minuto. Si durante este estado hay algún sueño en curso, debería ser más como pequeños videoclips, o incluso gifs".

