Estornudar es un acto liberador que se genera después de haber sentido un cosquilleo en el interior de la nariz luego de que una parte del cerebro llamada ‘Centro de Estornudo’ se lo mandara a hacer a todo el cuerpo.

Los músculos que participan en este proceso son los abdominales, los del pecho, el diafragma, que está debajo de los pulmones, y los tiroaritenoideos, que se encargan de controlar las cuerdas vocales y la faringe, además de los párpados.



Para el doctor Mark Stromberg, experto en atención primaria del hospital ‘Mercy Personal Physicians en Lutherville', los estornudos se clasifican en varios tipos: alérgicos o irritativos, que se generan por los pelos en la nariz, los pólipos nasales o el tabique desviado y además están controlados por el sistema nervioso involuntario, y los psicológicos o emocionales que están relacionados con las convulsiones, los cuales se generan por los resfriados comunes.

Existen tres tipos de estornudos: los alérgicos, emocionales e involuntarios. Foto: iStock

¿Cómo se da un estornudo?

La razón por la cual estos músculos trabajan juntos es para que, en orden oportuno, la irritación salga a través de la nariz. De hecho, los estornudos pueden expulsar pequeñas partículas a una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora, según lo afirma Lydia Bourouiba, experta en dinámica de fluidos del Instituto Tecnológico de Massachusetts 'MIT' al portal ‘National Geographic’.

Un estornudo viaja a 160 kilómetros por hora. Foto: iStock

Para el portal de la empresa de medicamentos Dolex, una de cada cuatro personas presentan ‘estornudos fóticos' (una reacción que se da a causa de la exposición a la luz brillante), todo esto debido a que los nervios del ojo se activan, le envían señales al cerebro y esto genera una irritación que da como resultado un estornudo.



Además, otros de los factores que más influyen para que se genere un estornudo, según la misma página, son el polvo, que es un alérgeno; el aire frío debido a que la ráfaga súbita del aire causa un agrandamiento de las glándulas de la nariz; la instalación de algún virus que se quedó viviendo en la fosa nasal causando hinchazón e irritación o la respuesta a alguna alergia, como por ejemplo, hacia los animales, el polen que viene de alguna planta o la pimienta.

¿Qué pasa cuando se estornuda con los ojos abiertos?

Generalmente, la mayoría de personas estornudan con los ojos cerrados debido a que el estornudo es un reflejo que conlleva a cerrar los ojos, razón por la cual, las personas no tienen el control para decidir cuál va a ser la reacción de su cara a la hora de hacerlo.



Sin embargo, hay personas que sí pueden lograrlo, y esto se debe gracias a que alguna de las venas que conecta el cerebro y los párpados presenta una falla en el sistema nervioso.

Es probable abrir los ojos al estornudar. Sin embargo, puede ser peligroso. Foto: iStock

En un estudio que realizó la University College London, se concluyó que a pesar de que sea complicado, las personas pueden estornudar con los ojos abiertos o cerrados, acostumbrando al cerebro a que lo haga.



No obstante, para David Huston especialista en alergias, del Texas A&M College of Medicine Houston, estornudar con los ojos abiertos no es recomendable porque en ese caso “el cuerpo trabaja para eliminar las vías respiratorias estornudando cuando detecta partículas irritantes en la nariz. Al cerrar automáticamente los párpados cuando se produce un estornudo, se puede evitar que más irritantes entren y agraven los ojos”, según lo informó el experto en el portal del ‘Universal’.

Caso extremo: estornudar se volvió algo peligroso



Para dar un ejemplo de que puede llegar a ser peligroso estornudar con los ojos abiertos es importante tener en cuenta varias historias que lo explican, ya que han existido casos en los cuales haberlo hecho con mucha frecuencia resultó siendo peligroso.



Durante el año 1882, el medio 'The New York Times' publicó el caso de una mujer que se le salieron los ojos después de estornudar.



A pesar de que la erupción de ojos es un fenómeno muy común en los dibujos animados, como por ejemplo en los Simpson, cuando Homero ahorca a Bart, este es un caso que, aunque impactante, resultó verídico.

Lens Subluxation(Ectopia lentis):

is the dislocation or displacement of the natural crystalline lens. pic.twitter.com/3thSCg07kT — شُكرية كِنكار (@shkenkar) January 16, 2019

La noticia publicada el 30 de abril de ese año por el diario 'The New York Times' contaba que una mujer se le salieron los ojos después de un ataque de estornudos que realizó con ellos abiertos mientras viajaba en un tranvía.



El suceso le ocasionó un terrible dolor y una parada segura en el médico. No obstante, la misma fuente aclaró que hay pocos casos que se conocen de esto y que es muy poco probable que sucedan.



Muchos años después, en el 2019, a un hombre le sucedió lo mismo y en la historia no solo se le salieron los ojos, sino que se le rompió el cuello y eso le provocó la extensión de las bolsas de aire desde la parte superior de la garganta hasta el pecho, lo que lo llevó a estar una semana en el hospital, según el portal 'IFL Science'.



Para el profesor de cirugía y jefe de sección de otorrinolaringología de la Universidad de Medicina de Chicago, el doctor Robert Naclerio especialista en la rinitis, esto se debe a que los espacios de aire en la nariz y la garganta no están conectados a nada detrás del ojo, lo que significa que no hay forma de que un estornudo pueda crear una presión que obligue a sus ojos a salir disparados y colgar como un juego de swingball.



Incluso si fuera posible que salieran disparados de allí, "no hay forma de que mantener los párpados cerrados pueda evitar un hecho así", afirmó el experto al medio 'NBC'.

¿Por qué sucede esto?

Estornudar frecuentemente puede ocasionar un derrame cerebral. Foto: iStock

Según lo dijo el doctor Eli Selig en la revista 'The Journal of the American Medical Association', este suceso se debe a diferentes causas; la primera puede darse porque algunas personas pueden tener vasos sanguíneos propensos a tener problemas en la circulación.



Para comprobar esto, él estudió a una señora de 81 años que luego de haberse recuperado de un episodio de hipertensión arterial grave, estornudo y resultó en un estado fatal.



Además, investigó a varios pacientes que padecían de lo mismo y concluyó que estornudar varias veces seguidas puede ser el resultado de un futuro ataque epiléptico.



No obstante, es posible que en estos casos el estornudo fuera el resultado, no la causa, del derrame cerebral o la convulsión.



Los neurocirujanos señalan que cuando se opera en el cerebro la estimulación de ciertas áreas provoca estornudos en el paciente anestesiado.



Mientras tanto, el doctor y científico Stephen Kavka contó la historia de una mujer que al oler jabón empezó a sentir su visión extraña, resultó teniendo problemas en la retina y eso le ocasionó un estornudo explosivo.

