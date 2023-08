Morir en el espacio parece un destino final reservado para los astronautas. En la historia de la carrera espacial, se han registrado 18 muertes relacionadas con diversos colapsos de las naves que los transportaban.



Pero hasta el momento no ha habido casos de tripulantes que fallecieran por causas naturales o por otras circunstancias.



Sin embargo, esto podría cambiar, teniendo en cuenta los planes de empresas como SpaceX, de Elon Musk, que prometen viajes comerciales al espacio.

Como lo anticipó el magnate, lo más probable es que, en estas futuras misiones al planeta rojo, "un montón de gente muera".



Y esta duda ha sido un motor para la creatividad, siendo la trama de varias cintas con temática espacial, como en la película Gravedad, donde el astronauta encarnado por George Clooney queda flotando para siempre en el vacío del cosmos sin que su colega, interpretada por Sandra Bullock, pueda hacer nada para ayudarlo.

Pero, dicha situación despierta varias dudas, como qué tipo de muerte afrontaría una persona que se accidentara en una misión por fuera de su nave o que pasaría con el cuerpo fallecido de alguien que esté fuera de la Tierra.

La falta de presión en el vacío espacial produciría una serie de transformaciones en el cuerpo. Lo primero es que perdería el conocimiento en unos 10 a 15 segundos.



Sucede que el ser humano desde sus orígenes ha adaptado su anatomía a soportar la presión de la gravedad terrestre, y es por ello que, desde el momento del accidente espacial en que esta presión desaparece, los gases del organismo comenzarían a expandirse y los líquidos corporales se transformarían en gas, por lo que el cuerpo se inflaría como un globo que se llena de aire.

Por el momento, no se ha reportado ningún deceso de una persona que haya hecho una caminata espacial. Foto: iStock

Otro de los efectos en el vacío espacial es que el agua en los músculos se vaporizaría y presionaría desde abajo de la piel. Sin presión, además, el nitrógeno de la sangre formaría burbujas de ese gas, como si el líquido vital estuviera hirviendo. Esto provocaría un dolor horrible, en un efecto similar al que sufren los buzos en una descompresión violenta luego de sumergirse en aguas profundas.



La falta de oxígeno provocaría que los pulmones, sin reservas de este gas, recurrieran al oxígeno de la sangre para seguir funcionando. Esto generaría que, en unos 15 segundos, la persona en el espacio perdiera su conciencia a causa de la desoxigenación.



Entre el minuto y medio y los dos minutos después del incidente, el resto de los órganos comenzarían a fallar y allí finalizaría, sin esperanzas, la vida del astronauta.



Las bajas temperaturas podrían causar la congelación y sería probable que los restos todavía parezcan humanos, porque el proceso de descomposición que se da aquí no ocurriría, escribió Tim Thompson es decano de Salud y Ciencias de la Vida y profesor de Antropología Biológica Aplicada en la Universidad de Teesside para 'The Conversation'.



"Nuestros cuerpos serían 'extraterrestres' en el espacio y quizás tendríamos que encontrar una nueva forma de práctica funeraria, que no implique el alto consumo de energía de la cremación o la excavación de tumbas en un ambiente duro e inhóspito", señaló en el artículo replicado por la 'BBC'.



Los detalles de lo que sería el desenlace de un navegante espacial en el vacío fueron descritos por el astronauta Hadfield y también por la empresaria funeraria, especialista en ciencias mortuorias y divulgadora estadounidense Catilin Doughty, en un capítulo de su libro '¿Se comería el gato mis ojos?', publicado en la versión española de la revista 'Esquire', en el que responde a la pregunta sobre cómo fallecería una persona en el espacio.



De acuerdo con esta autora, la información sobre un deceso que jamás sucedió proviene de estudios realizados en cámaras de altitud en seres humanos y en animales que, según Doughty, “sufrieron peor suerte” que los hombres en estos experimentos.

¿Y el cuerpo?

Ante la consulta realizada por 'Pop Science', la Nasa aseguró que no tenía planes de contingencia para este tipo de casos.



"La respuesta de la Nasa a cualquier situación en órbita no planificada se determinará en un proceso de colaboración en tiempo real entre la Dirección de Operaciones de Vuelo, la Dirección de Desempeño y Salud Humana, el liderazgo de la NASA y nuestros socios internacionales", respondieron desde la agencia espacial.



Sin embargo, la misma entidad informa en su página oficial que, para el 2030 o el 2040, planea enviar a Marte naves tripuladas. Y son misiones que demorarán más de un año entre la ida, la posible estadía y el regreso, por lo que una muerte de este tipo posiblemente esté en sus planes.



Arrojarlo al espacio no es una opción, pues se icumpliría con las Directrices para la Reducción de desechos espaciales que establece la ONU, un documento que prohíbe expresamente tirar objetos al cosmos sin permiso previo.



A pesar de no tratarse estrictamente de un desecho, el problema es que un cadáver flotante podría colisionar contra un satélite u otra nave y provocar algún incidente no deseado.

En el caso de los viajes a Marte, los cuerpos arrojados al espacio quedarían en la trayectoria de la nave de la que fueron expulsados, y se convertirían en parte del entorno.



Si muere dentro de una nave, es posible que se aplique lo mismo que hacen en la Estación Espacial Internacional (EEI). Hadfield, autor del libro 'Una guía para la vida de un astronauta', plantea qué es lo que él haría de tener un cadáver a bordo de la estación.



"Si alguien muriera en una misión, primero llevaría el cuerpo a una exclusa de aire. Mantendría el cuerpo dentro de su traje espacial presurizado. Como no querríamos el olor a podrido y a gases, lo guardaríamos en algún lugar frío de la estación", escribió.



La parte más gélida de la EEI es donde los tripulantes depositan su basura y restos de comida, y ahí es el sitio en el que podría ubicarse el cadáver para evitar la descomposición.

Hasta ahora, estas son todas versiones hipotéticas de lo que podría suceder.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN (GDA)

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO