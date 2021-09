Los números complejos sí existen y se aplican en la vida real

Imaginarios o un “refugio del Espíritu Santo”, según Gottfried Wilhelm Leibniz; “números sin sentido”, para Néper; “inexplicables”, en palabras de Girard, e “incomprensibles”, en las de Huygens. Como fuere, el común denominador sobre el cual se clasificó a los números complejos fue el de su imposibilidad.



Aunque los vestigios históricos demuestran que el hombre empezó a contar antes que a escribir, no fue hasta el Renacimiento cuando fueron reconocidos, como reales, los números complejos.

números complejos Foto: Colecciones El Tiempo

Así lo confirma el doctor en Ciencias Físicas y divulgador de la matemática aplicada a la ingeniería aeroespacial Bartolo Luque en el libro Números Complejos. Los números imaginarios son reales, entrega número 10 de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, que circulará mañana con EL TIEMPO.



Y para confirmar que estos números son tan ‘reales’ como los números reales –siendo aún fundamentales en las explicaciones de varios aspectos del mundo natural–, Luque no solo explica la manera de ubicar estos números en el plano (plano igualmente complejo, por supuesto, pues en el cartesiano no tienen cabida) y de operarlos mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, logaritmos y hasta potencias, sino que, además, demuestra sus aplicaciones en ámbitos como el arte (gracias a las distorsionadas e infinitas obras de Maurits Cornelis Escher en las que un grabado o una pintura incluye a la galería en la cual se está observando dicho trabajo) y la manipulación de fotografías a través de filtros, distorsiones, etc.



Para Luque, se trata del efecto Droste: “Una forma elemental y primitiva de recursividad visual, una imagen que contiene una réplica en miniatura de sí misma. Si la réplica es fiel, debería incluir otra réplica aún menor, la cual debería contener otra y así hasta el infinito”, escribe el español, que, además, motiva al lector a ‘escherizar’ sus fotografías favoritas mediante un plug in de un programa de retoque disponible de forma gratuita en internet para “crear transformaciones complejas aplicadas a una fotografía realista con resultados ‘asombrosos’ ”, puntualiza el matemático español.



Números complejos. Los números imaginarios son reales circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $ 24.900 (la colección completa tiene un costo de $ 699.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $ 879.900 para los no suscriptores) y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.

PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis​