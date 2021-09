¿Son realmente infinitas las series y sucesiones?

“¿De cuántas formas diferentes se puede sumar siete?”. Después de realizar un sencillo juego de sumas, Ángel Manuel Núñez (desafiado por su hija de cinco años) demuestra que es posible lograr esta cifra de 15 maneras diferentes, más allá del elemental uno más seis, igual a siete.



El listado de posibilidades lo recopila el autor en Series y sucesiones. Los límites del infinito, el nuevo tomo de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, que llegará este miércoles con EL TIEMPO y abordará dos temáticas fundamentales del cálculo moderno, las series y sucesiones, que al evolucionar se convierten en derivadas e integrales pero que no dejan de ser sumas infinitas.

Para definir estos conceptos, y sobre todo para demostrar su funcionalidad en la cotidianidad, Núñez plantea situaciones habituales, como los préstamos monetarios pagados a plazos, variando el monto de cada cuota y el tiempo destinado al fin último: salir de la deuda.



“Yo le prestaré (a un amigo) 1.000 euros y me da dos opciones para devolverme el dinero: la primera opción es irme devolviendo 100 euros al mes durante diez meses. La segunda opción parece un poco más cicatera: el primer mes me devolverá también 100 euros, pero cada mes me devolverá un cinco por ciento menos que el mes anterior. Como con esta segunda opción va a tardar más en pagar, me propone hacerlo durante 20 meses en lugar de diez”, plantea el autor, e indica que este segundo escenario es el típico préstamo con intereses.



“Y para calcular su importancia, lo que he tenido que hacer es sumar todos los términos de la sucesión de pagos. A la suma de los términos de una sucesión se la conoce en matemáticas como una serie, y estos objetos matemáticos van a ser las estrellas protagonistas de este libro”, puntualiza.



Y como estos hay más ejemplos que confirman que las series y sucesiones son tan infinitas como son aplicables las series geométricas, las funciones trigonométricas, la ley de recurrencia y las sumas infinitas de las integrales, inclusive.



Series y sucesiones. Los límites del infinito, la octava entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, circulará este miércoles con EL TIEMPO por un precio de $ 24.900 (la colección completa tiene un costo de $ 699.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $ 879.900 para los no suscriptores) y podrá adquirirla en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.



PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

