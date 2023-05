El pasado miércoles 24, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor de magnitud 6.6 que se sintió en Antioquia y Santander. Minutos después, sobre las 10:56 p. m. se registró un nuevo sismo en la frontera con Panamá, la magnitud fue de 3.1 y el epicentro fue a 39 kilómetros del municipio de Acandí, Chocó. La profundidad esta vez fue menor a 30 kilómetros.



Ahora, bien, tras el susto que vivieron miles de colombianos, queda la duda de qué significa un terremoto con una magnitud mayor a 5.



(Puede leer: Temblor en Colombia de magnitud 5 en el Meta se sintió en Bogotá y otras ciudades).

De acuerdo con medios especializados, esta medida se da en la escala de magnitud de Richter y en la escala de magnitud de momento (Mw).



En los dos casos, lo que se mide es la energía liberada durante un terremoto o sismo, según National Geographic. Sin embargo, los dos sistemas de medida tienen diferentes factores involucrados.

Facebook Twitter Linkedin

Lo que se mide es la energía liberada Foto: iStock

(Siga leyendo: Hallan grieta en el lecho marino que podría provocar un terremoto de magnitud 9).

¿Cómo se considera un movimiento mayor de 5?

Según señala la escala de Richter, un sismo con una magnitud de 5 se considera moderado. Sin embargo, si supera los 5.9 puntos, el sismo ya es considerado fuerte.



Entre 5.0 y 5.9, la escala logarítmica señala que las personas lo perciben y hay daños menores.



Si el sismo es mayor a los 5.9 se estaría hablando de un movimiento fuerte que podría traer daños severos.

(Puede leer: El fotógrafo que vio salir cadáveres de las tumbas durante terremoto de Popayán).

Facebook Twitter Linkedin

Los más devastadores son desde los 9 puntos a 10. Foto: iStock

En la escala de magnitud de momento (Mw), que es más precisa y se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad, un movimiento de 5 también es considerado moderado.



No obstante, este sistema de medición no solo se enfoca en la magnitud, sino también en la duración del terremoto y la cantidad de deslizamiento a lo largo de la falla, según un informe publicado por la Red Sismológica Nacional de Costa Rica.



No hay que olvidar que factores como la profundidad del sismo también son importantes para determinar si el movimiento causa daños mayores.

Daños que podría causar un terremoto mayor a 5



Facebook Twitter Linkedin

Las magnitudes son importantes para determinar los daños, pero no es el único factor. Foto: iStock

Teniendo en cuenta todos los factores que componen un movimiento de tierra, un temblor mayor a 5 podría causar sacudidas más intensas, daños a edificaciones, riesgo de deslizamientos de tierra, activación de fallas sísmicas, de acuerdo con National Geographic.



Si llega a superar los 5.9 podría llegar a generar réplicas, causar lesiones y pérdidas humanas. Además, de daños estructurales.



En el caso de los sismos con magnitud de 7, las consecuencias podrían ser: graves daños estructurales, ruptura de tuberías, tsunamis y los daños suelen ser significativos en la zona situada hasta 250 kilómetros del epicentro, informa el diario La Vanguardia.

(Además: 'Puedes perder la fe': rescatista venezolana cuenta cómo ayudó en Turquía).

Considerado grave, el sismo de magnitud 8 puede causar rupturas en el suelo, tiene alto potencial para causar miles de pérdidas humanas y daños a las infraestructuras.



En la escala sigue los terremotos de 9 puntos. Según la escala de Richter, estos se producen 1 o 2 cada 20 años. Los daños son devastadores. Puede generar derrumbes generalizados, licuefacción, réplicas destructivas y la pérdida segura de vidas.



Por último, están los terremotos de magnitud 10, que son muy poco probables que pasen. Los daños que se predicen son el colapso de estructuras, tsunamis masivos, rupturas masivas del suelo, daños catastróficos en infraestructuras y la pérdida masiva de vidas.

La escala que maneja el Servicio Geológico Colombiano

El SGC maneja un sistema de medición diferente a la escala de Richter y escala de magnitud de momento.



De hecho, el sistema de medición que usan es la escala macrosísmica europea, más conocida como EMS-98.



De acuerdo con un informe de la entidad, esta escala "hace referencia a la distribución y severidad con la que se sintió el sismo teniendo en cuenta los efectos reportados por la población a través del formulario para la evaluación de intensidades en diferentes municipios".



Así las cosas, la intensidad de 2 puntos es descrita como "Apenas sentido", un sismo de 3 es catalogado como leve y los temblores de magnitud 4 son sentidos ampliamente.



En la magnitud 5 el sismo se siente fuerte. Para los 6 puntos empiezan los daños; el 7 genera daños moderados y los mayores de 7 ocasionan daños severos.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Me salvé: testigo del terremoto que mató a 276 personas en Popayán hace 40 años

Se cumplen 40 años del terremoto que mató a 276 personas en Popayán

Temblores en Bogotá: ¿las edificaciones están preparadas para un gran sismo?