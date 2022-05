La National Space Society Colombia (NSSC), organización certificada como capítulo internacional de la National Space Society de Estados Unidos, dedicada a promover el desarrollo espacial de la humanidad en todo el mundo, se dio a la tarea de rastrear en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia de Colombia, la existencia o no de propuestas relacionadas con el desarrollo aeroespacial en el país.



La revisión, que incluyó las propuestas de candidatos como Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo, Luis Pérez, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro y Federico Gutierrez, se hizo rastreando términos como 'espacial', 'aeroespacial', 'satélite' y 'satelital'. Para esta búsqueda solo los programas de los dos últimos candidatos arrojaron resultados.

Para el caso de Gustavo Petro, junto a su fórmula vicepresidencia Francia Marquez, su propuesta alrededor del tema aeroespacial se enmarca en el punto 2.1.3. Democratizar el espacio virtual: producir en red para conectar con el saber y los circuitos globales. Dentro de él pone sobre la mesa la creación de una agencia aeroespacial para el país:

"Lograr una mayor y mejor cobertura en términos de conectividad en todo el territorio nacional, requiere de la obtención de un satélite y una agencia aeroespacial que lo administre. Estableceremos un plan de expansión de fibra óptica para llevar internet con gratuidad y hacer la transformación digital a nivel nacional, con prioridad en las zonas rurales, impulsando las redes comunitarias y a los pequeños prestadores del servicio de internet en los pueblos", dice el documento.



Al respecto, el coronel (r) Raúl E. Gutiérrez, presidente de la National Space Society Colombia, comenta que dicha propuesta, entre las que revisaron, es la que presenta el tema de una manera mucho más explicita. "El candidato mismo ha mencionado en algunas actividades de campaña la necesidad de comprar un satélite para Colombia", menciona el experto.



Sin embargo, aunque resaltan la inclusión de este punto dentro de las propuestas, desde la NSSC, que reúne en Colombia a 71 personas de áreas transversales a lo aeroespacial desde las ciencias, ingenierías y tecnologías, periodismo científico, derecho, entre otras, consideran que las necesidades del país no se limitan a la adquisición de un satélite y deben complementarse con el desarrollo de capacidades.

Por el lado de Federico Gutiérrez, junto a su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara, aunque la propuesta aeroespacial no es tan clara, sí identificaron una mención al uso de tecnologías satelitales. "Proponen utilizar tecnologías satelitales para el tema de la conectividad, en especial con internet", menciona el presidente de la NSSC.



Particularmente, se encontró la siguiente propuesta en el programa de gobierno del candidato: "Desplegaremos tecnologías satelitales y otras innovadoras y eficientes para proveer Internet de banda ancha en zonas rurales (ej. TV White Spaces, satélites de órbita baja, plataformas de alta altitud)".



Un punto que deja de lado, de acuerdo con la NSSC, aspectos como el uso de satélites de observación de la Tierra, ni habla del tema de la necesidad de crear una entidad que administre esos satélites.

Un tema que ha ganado prioridad

A pesar de no haber encontrado propuestas explícitas sobre el tema aeroespacial en los otros programas de gobierno que revisaron, los miembros de la NSSC resaltan como un aspecto positivo la inclusión del tema por lo menos en dos de las campañas e, incluso, la mención en eventos públicos, como el caso de Luis Pérez, que mencionó necesidad de la compra de un satélite para temas de conectividad durante su intervención en la Feria del Libro de Bogotá.



"Consideramos que es algo muy valioso porque es la primera vez que en la parte de la campaña ya están hablando de este tema. En años anteriores no lo incluían, de pronto lo consideran cuando ya han sido electos, cuando ya están en posición de gobierno y hacen su plan de desarrollo, pero no porque sea algo que nazca de los candidatos y en este caso sí fue así", comenta Raúl Gutiérrez.

Pero añade: "Sin embargo, identificamos como asociación que aun falta una mayor comprensión de la importancia del tema para el desarrollo del país en general y que el tema va mucho mas allá del desarrollo satelital. El desarrollo espacial es transversal a muchas otras áreas y tiene un gran efecto en la industria, en la academia, al ciencia, la tecnología y muchos otras ramas de la activad humana".



Sobre estos temas los representantes de la asociación están interesados en dialogar con todos los candidatos o sus equipos de campaña. "Buscamos hablar con los candidatos para que dimensionen la importancia de este tema, que es un asunto estratégico para el país", mencionó el presidente de la NSSC.



REDACCIÓN CIENCIA

