¿Qué sucede cuando un astronauta muere en el espacio?

En la historia de los viajes al espacio han existido varios accidentes que han dejado como resultado 18 muertes. Sus cuerpos fueron recuperados en la Tierra, claramente en diferentes estados. Pero aún no es claro qué podría ocurrir con el cuerpo de un astronauta que muera en la Estación Espacial Internacional (EEI) por causa natural.

Aunque no es muy claro el protocolo que tiene La Nasa para estos casos, se podría decir que la primera opción es arrojar el cuerpo al espacio. Sin embargo, de hacerlo, los astronautas estarían violando una de las leyes del espacio: Directrices para la Reducción de desechos espaciales que establece la ONU, un documento prohíbe expresamente tirar objetos al cosmos sin permiso previo.



Otras de las opciones es congelar el cuerpo y luego reducirlo hasta que se convierta en pequeñas partes. Justamente, en el 2002, la Nasa encargó un estudio a una compañía sueca de entierros ecológicos llamada Promessa, para intentar planificar la posibilidad de realizar particulares “entierros” en el espacio. El resultado fue The Body Back, un diseño que aún no ha sido probado.



En esencia la "bolsa" serviría para congelar y secar el cuerpo y luego reducirlo a un compacto residuo para almacenar en algún rincón de la nave.

