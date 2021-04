¿Qué hacer si mi perro comió chocolate?

Existe un grupo amplio de alimentos que son tóxicos para los perros, dentro de los cuales los más comunes son: la cebolla, el ajo, el aguacate, las uvas y las uvas pasas, el alcohol, el café, el té, entre otros.



Sin lugar a dudas, uno de los más tentadores y llamativos para ellos es el chocolate. Pero ¿qué tan tóxico es realmente el chocolate? ¿Qué cantidad se necesita para causar una intoxicación? ¿Qué hacer cuando el perro ingiere chocolate?

¿Por qué el chocolate?

Sin importar la presentación, el chocolate resulta ser un ingrediente altamente tóxico para los perros. ¿La razón? El chocolate tiene una sustancia llamada teobromina, un alcaloide (similar a la morfina, la cafeína, la nicotina, etc.), que estimula el sistema nervioso, proveniente de la propia semilla de la planta de cacao.



Si bien los perros, al igual que los seres humanos, logran metabolizar la teobromina, lo hacen a una velocidad reducida lo cual facilita que haya acumulaciones en el organismo, permitiendo que se puedan alcanzar niveles tóxicos con facilidad de acuerdo con el tamaño del perro, el tipo de chocolate ingerido y la cantidad.

Chocolate: Tamaño, cantidad y tipo importan

Fisiológicamente hablando, los perros miniatura o pequeños necesitarán ingerir menos cantidad de chocolate para empezar a manifestar señales de toxicidad en su organismo que los perros medianos o grandes, de ahí que puede resultar más grave la ingestión de una barra de chocolate por parte de un Chihuahua que de un San Bernardo.



Adicionalmente, los chocolates más puros (es decir aquellos que tienen un porcentaje alto de pasta de cacao y manteca de cacao) como el cacao puro, el chocolate de cocina o el chocolate oscuro o amargo, tienen mayores niveles de teobromina que el chocolate blanco o las chocolatinas clásicas de leche.







La cantidad también es importante. Si un perro consume una pequeña cantidad de chocolate, la sintomatología será leve y el chocolate tardará relativamente poco tiempo en metabolizarse y eliminarse; sin embargo, si la cantidad es excesiva, se producirá un efecto acumulativo en el organismo del perro resultando en síntomas más graves, continuados en el tiempo y que necesitarán de intervención por parte de un médico veterinario.

Señales de alarma

Luego de la ingestión de una cantidad significativa de chocolates, después de 6 a 12 horas, el perro puede empezar a manifestar síntomas leves como hiperactividad, vómito, diarrea, sed, orina frecuente y jadeos.



Esta sintomatología leve puede persistir incluso hasta 72 horas luego del consumo del chocolate.



Los casos de intoxicación más graves se producen cuando la cantidad es excesiva, por encima de los 25 gramos de chocolate en un perro de 20 kilos de peso, y el animal empezará a manifestar síntomas como convulsiones, temblores musculares, hipertensión, aumento de la temperatura corporal, hemorragias internas, taquicardia, cambio de tonalidad de las mucosas (que se notarán pálidas e incluso de tonalidad azul), cambios en el ritmo cardíaco, coma e incluso la muerte por fallo cardíaco o respiratorio.



Ante la presentación de cualquiera de los síntomas graves, con antecedentes de consumo de chocolate, es importante acudir al médico veterinario por tratarse de una emergencia vital.

¿Qué hacer?

La recomendación más importante es no automedicar a la mascota ni hacer maniobras en casa que no hayan sido sugeridas como medida de primeros auxilios por un profesional veterinario.



Estos tratamientos caseros pueden agravar la condición del animal. Si tiene sospechas de consumo de chocolate por parte de su perro, no espere a la aparición de los primeros síntomas, sino que acuda cuanto antes donde el médico para evitar complicaciones posteriores o tratamientos tardíos.



Si la ingestión ha sido reciente (menos de 2 horas), se puede inducir el vómito para eliminar al máximo cualquier rastro de chocolate que no haya sido digerido. Para esto existen varios métodos como:



- Agua oxigenada: La misma que se emplea para uso humano. Para esto se hace el cálculo de 2 mililitros (o centímetros cúbicos) por cada kilogramo de peso del animal y, posteriormente, se debe mezclar con agua en partes iguales.



Esta se administra con la ayuda de una jeringa sin aguja directamente en la boca del animal. Es importante no realizarlo en más de dos ocasiones, con un intervalo de 10 a 15 minutos, ya que el agua oxigenada puede ser altamente irritante para el sistema digestivo del perro.



- Carbón activado: Este es el último recurso de emergencia para tratar una intoxicación por chocolate en los perros ya que, si bien ayuda a absorber los componentes tóxicos e impedir que lleguen a la sangre del animal, puede producir diarrea, deshidratación, aspiración de la sustancia por la vía respiratoria y temblores musculares o convulsiones debido al aumento del sodio en la sangre.



Debido a esto siempre debe administrarse bajo recomendación y supervisión del médico veterinario.



Definitivamente no emplee sal, aceite mineral o de cocina, leche u otros elementos que pueda encontrar en casa para inducir el vómito del perro.



Si han pasado más de 2 horas, la cantidad ingerida es elevada o empieza a observar signos de alarma, acuda de inmediato donde el veterinario, ya que el animal puede requerir tratamientos de emergencia como soporte de fluidos, lavado gástrico, administración de medicamentos, entre otros.



Gabriel García*

Médico veterinario

