En octubre de este año, el sábado 14 después de las 11:00 a. m., los colombianos verán cómo la Luna oculta la luz del Sol. Sin embargo, este eclipse, a diferencia del ocurrido en 1991, que fue total (la Luna bloquea completamente el disco solar), será anular, lo que implica que veremos una parte del Sol en forma de anillo de oro alrededor del satélite natural, al que veremos completamente oscuro.



La Red de Astronomía de Colombia (RAC) explica que en Colombia hay varias ciudades y municipios que estarán en la franja de anularidad. Desde Nuquí - Chocó; pasando por Trujillo, Tuluá en el Valle del Cauca o San Vicente del Caguán en Caquetá, hasta la Pedrera en Amazonía.



Aunque estos son los mejores lugares para verlo, en el resto del país podrá verse también de manera parcial, aunque no se podrá apreciar el 'círculo de fuego' completamente. Por ejemplo, en el Norte de Colombia, como en Cartagena, se verá como un eclipse parcial, en dónde el Sol será tapado en un 76 por ciento por la Luna.

Personas utilizando gafas especiales durante un eclipse en Estados Unidos. Foto: Mike Blake / Reuters

¿Qué es un eclipse?

Un eclipse es un fenómeno astronómico que sucede cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra. La sombra de la Luna (umbra) se proyecta sobre la Tierra, dibujando una franja donde el eclipse puede verse total o anular. Un observador fuera de la franja de totalidad o anularidad (penumbra) verá el eclipse de Sol de manera parcial.

¿Por qué el eclipse de octubre será anular?

Este tipo de eclipse sucede cuando la Luna está más lejos de la Tierra que lo habitual, es decir, está en apogeo. Por lo general, la Luna está a una distancia de 384.000 km de la Tierra. En el momento de un eclipse, cuando la Luna se encuentra en apogeo, alcanza algo más de 400.000 km, por lo tanto, no logra cubrir todo el disco solar, lo que hace que sea visible parte del Sol; un anillo brillante alrededor de la Luna conocido como “anillo de fuego”.

¿Cómo observarlo?

Según explica Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, al tratarse de un evento que no se ha visto desde hace muchos años en el país, la población puede que no tenga presentes las precauciones que se deben tener para hacer observación solar.



Es por esto que la experta es muy enfática en que la primera y más importante recomendación para disfrutar de manera segura del eclipse de octubre es nunca, por ningún motivo, mirar directamente al Sol. "Para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente", explica Sepúlveda.



Estos instrumentos no pueden construirse de manera casera con elementos como papeles o radiografías. Deben comprarse en centros de distribución especializados en instrumentos de astronomía que garanticen que cuentan con la certificación ISO 12312- 2, adecuada para observar eclipses solares.



