Tres genios, persecuciones en época de entreguerras, cazatalentos numéricos e instinto matemático son las fichas del juego que plantea el barcelonés Francesc Rossell en su libro Teoría de juegos. Sin riesgo no hay ganancia en el cual, la estrategia y la topología –dos campos, aparentemente, dispares– son protagonistas.



(Le puede interesar: Científicos proponen tres medidas preventivas ante futuras pandemias)

Si bien el autor no reúne una serie de claves para ganar una partida, su libro (que hace parte de la colección Grandes ideas de las matemáticas) se basa en la teoría de juegos, aquel método planteado en 1928 por John Von Neumann en un artículo titulado Zur theorie der gesellschaftsspiele (La teoría de los juegos de estrategia) y que capturó la atención del checo Eduard Čech (1893-1960), un genio empecinado en ser el mejor profesor de matemáticas de secundaria quien cayó rendido ante los ejemplos de aplicación de la topología a la vida real –que pudieran ser entendidos por sus jóvenes alumnos– expuestos en la publicación de Von Neumann.



“Siempre que oigo la expresión ‘teoría de juegos’ pienso en la idea de un genio que tiene en su mente todas las posibilidades existentes de un determinado juego (ajedrez, póquer, blackjack, los mercados financieros, etc.) y que aplica ese conocimiento para ganar amasar una pequeña (y no tan pequeña) fortuna”, escribe Rossell en la entrega número 29 de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, que llegará mañana con EL TIEMPO.

(También: En imágenes: así se ve el centro de la Vía Láctea)

No obstante, el autor añade que la teoría de juegos también le despierta la imagen de un estratega, experto en conflictos y que conoce con antelación las batallas que ganará –y por ello, elige con inteligencia cuándo negociar o abstenerse de ello.



“En mi cabeza, la teoría de juegos es, por tanto, la aplicación de toda una serie de recursos matemáticos, cuyo fin es ganar. O, como mínimo, no perder”, enfatiza el autor de este libro que narra la evolución de una teoría que, hasta mediados del siglo XX, era impensable, en tanto reconcilió lo irreconciliable y se arriesgó a echar mano de herramientas nunca antes usadas en economía matemática como, por ejemplo la función de utilidad asociada a un juego (o el equivalente a las pérdidas y ganancias de cada contendor al final de una partida).

(Además: Estudio afirma que el interior de la Tierra se está enfriando más rápido)

Teoría de juegos. Sin riesgo no hay ganancia circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $24.900 (la colección completa tiene un costo de $699.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $879.900 para los no suscriptores) y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.



PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

@Lavidaentenis

Encuentre también en Ciencia

Desde esponjas hasta piedras: todo lo que se usó antes del papel higiénico

Nasa: lugar de la EEI sería ocupado por plataformas espaciales privadas