En la noche del martes 14 de junio podrá observar en el cielo un fenómeno particular. La luna lucirá más grande y brillante que de costumbre, debido a la superluna de fresa.



El término ‘superluna’, acuñado en 1979, se usa para describir lo que los astrónomos llamarían una Luna llena de perigeo, es decir ubicada en su punto más cercano de la órbita alrededor de nuestro planeta.





¿Por qué recibe ese nombre?

El nombre, como podría pensarse, no se debe al color sino que tiene su origen en los nativos americanos algonquinos de Canadá, que iniciaban la cosecha de la fresa con la llegada de esta luna.



En Europa también se le conoce como luna rosa, asociada a la cosecha de las rosas, y también como luna caliente, debido al comienzo del verano en el hemisferio norte.



Por esa denominación se podría pensar que el satélite cambiará de color, pero se seguirá viendo blanca.

¿Cuándo y dónde ver la superluna de fresa?

La fase llena de la Luna se producirá el martes 14 de junio. Será posible verla a las 5:00 a.m. y 7:00 p.m. de ese día. Vale decir que es posible verla en todo su esplendor en sitios donde haya menor contaminación lumínica.



No se requieren equipos especiales para apreciar este suceso. Basta con levantar la mirada al cielo y apreciarla, pero es posible que la diferencia no sea tan evidente como promete su nombre.



A esto se le suma que, si la noche está nublada, no será fácil de ver. En el caso contrario sería una excelente oportunidad para fotografiar a la luna.



¿Cuáles son las otras Superlunas del año?

Un mes más tarde, exactamente el 13 de julio, será posible observar la segunda superluna del año: la del ciervo. Se llama así porque los agricultores descubrieron que en esa época del año las astas de los ciervos machos se encuentran en pleno crecimiento.



El 12 de agosto ocurrirá la última superluna del 2022; es conocida como superluna del esturión, debido a que es la mejor época del año para pescar esta especie.



