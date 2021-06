Aritmofobia, un miedo que no se tiene calculado

Aunque los números que no se pueden representar como fracción se llaman irracionales, no significa que carezcan de lógica o razón. "El término irracional puede resultar un tanto peculiar en el contexto de la matemática, en el que se supone que todo está conducido por la razón", explica en el libro Números Irracionales. Un escándalo en el corazón de las matemáticas, el doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Politécnica de Catalunya, Bartolo Luque, quien desde 2001 trabaja como investigador y profesor del Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid.



Y añade: "en el lenguaje cotidiano lo usamos para identificar falta de raciocinio; pero, por supuesto, eso no significa que consideremos que los números irracionales son irrazonables". Sin embargo, la fobia a todos los números (sean naturales, primos, racionales, pares, impares, etc.) y a todo lo que los contenga se llama aritmofobia o ansiedad matemática y sí es irracional pues se presenta de forma ilógica y desproporcionada.



"La aritmofobia se caracteriza por un temor excesivo e irracional desencadenado ya sea por la presencia o anticipación a un objeto o a una situación como el libro de matemáticas, los números, la clase de esta materia o el examen", sostiene la médica psiquiatra Jimena Mayorga, especialista en terapia familiar sistémica de la Universidad Autónoma de Barcelona.

'Allergic to Algebra'

Si bien son acontecimientos o estímulos que no son peligrosos ni implican ningún riesgo, el aritmofóbico puede afrontar crisis de pánico al revisar la factura del supermercado o al pensar en que si sale a cenar tendrá que repartir el total de la cuenta en dos, por ello las actitudes de evitación y aislamiento se asocian a quien padece esta fobia (y aquí radica su diferencia frente una persona que simplemente siente desagrado o 'pereza' hacia las matemáticas).



Y aunque parezca increíble, hay muchas mentes con capacidades extra para esta asignatura, pero padecen este temor.



Para entender el modus operandi de un aritmofóbico, el psicólogo Mauricio Trujillo, director de Insight Psicología IPS explica: "frente a un cálculo matemático cotidiano, por ejemplo, como cuánto debo pagar al domiciliario o cuánto cambio debe entregarme, en el cerebro de las personas con aritmofobia se desarrolla una respuesta desproporcionada que genera manifestaciones de angustia, estrés y ansiedad que van desde lo psicológico, como los bloqueos, la mente en blanco, el miedo y la anticipación al fracaso, hasta las manifestaciones físicas como el sudor, las palpitaciones y la sequedad en la garganta".



Al igual que toda fobia, tiene causas innatas y otras aprehendidas. Como explica Mayorga, los factores genéticos se asocian a su desarrollo en 30 por ciento y los adquiridos son los que más pesan, con un 70 por ciento.



"Frente a las fobias específicas los estudios indican que la genética contribuye sólo moderadamente al desarrollo de miedos irracionales y fobias, por lo tanto, en estos casos son de mayor influencia los factores ambientales, es decir, las experiencias traumáticas que se pueden haber vivido o desarrollado alrededor de las matemáticas", aclara la psiquiatra.



Su argumento cobra fuerza si se mira a la luz de los resultados más recientes de las pruebas PISA 2018, en los que Colombia estuvo muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en matemática.



Cerca del 35 por ciento de los estudiantes colombianos alcanzaron el nivel dos o superior, mientras que la media en todos los países de este organismo fue que el 76 por ciento de los estudiantes alcanzara por lo menos este nivel de competencia en matemáticas".



Y si bien este mismo documento resalta a la condición socioeconómica como un factor preponderante para predecir el rendimiento en matemáticas en todos los países participantes en PISA, en nuestro país el bullying es una de las causas asociadas al bajo desempeño de los estudiantes de 15 años . "En Colombia 32 por ciento de los estudiantes reportaron haber sido víctimas de acoso escolar por lo menos algunas veces al mes, en comparación con 23 por ciento de media en todos los países de la Ocde".



Una simple broma o una frase de cajón también puede normalizar la negatividad hacia las matemáticas. Así lo señalan expertos como el profesor de la Universidad de Berlín Günter M. Ziegler y la psicóloga de la Universidad de Nueva York, Rose Vukovic, quienes han investigado sobre la ansiedad matemática.



Sus pesquisas han demostrado el efecto nocivo que pueden tener en los hijos frases como 'nunca he sido bueno en matemáticas' ya que al provenir de su fuente de autoridad y modelo a seguir (los padres) muy posiblemente esta actitud echará raíces en la mente del menor.



Inclusive en cadenas de retail estadounidenses, como JCPenney y Forever 21, han sido habituales los retiros de mercancías con estampados de frases como ‘Allergic to Algebra’ (Alérgico al Álgebra) o ‘Soy muy bella para hacer mi tarea de matemáticas’ pues no solo resultan ofensivos sino que también refuerzan en su público objetivo (niños y adolescentes) los estereotipos y las actitudes negativas hacia las matemáticas.

¿Qué hacer?

Buscar ayuda profesional siempre será la primera opción. Un psiquiatra está en condición de diagnosticar si su caso es, o no, aritmofobia. "Dependiendo de la severidad, el especialista determinará si se necesita un tratamiento farmacológico, o no. Lo que sí o sí debe haber es apoyo psicoterapéutico en donde el abordaje debe ser de tipo cognitivo comportamental con la exposición gradual sistemática a la situación fóbica (los números, los cálculos, etc.)", asegura la psiquiatra Jimena Mayorga.



Por su parte, un cambio radical en el método tradicional de enseñanza de las matemáticas es la propuesta de los expertos en educación como Lorena Ramírez, coordinadora de desarrollo de Kumon, quien sugiere seguir estrategias como mantener activa la curiosidad del alumno por cada tema nuevo al estudiarlo por cuenta propia en lugar de enseñarlo de forma mecánica.



PILAR BOLÍVAR

