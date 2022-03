En 2021, Julian Barbour, exprofesor de la Universidad de Oxford, publicó un artículo en la revista ‘New Scientist’, donde expuso la idea de que el Big Bang no fue el origen del tiempo sino un punto medio desde donde el universo se dividió en direcciones opuestas. Hoy, otros científicos proponen una nueva versión de su hipótesis.

Latham Boyle, Neil Turok y Kiera Finn son expertos del Instituto Perimeter de Física Teórica de Canadá y de la Escuela de Física y Astronomía en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y desde el 2018 habían estado esperando la aprobación de su postulación sobre el ‘antiuniverso’.

Ahora, en el manuscrito publicado en la revista ‘Annals of Physics’ se lee sobre la existencia del ‘antiuniverso’, un universo existente antes del Big Bang y que explicaría la materia oscura, que es aquella que no interacciona con el campo electromagnético, por lo que no se puede ver, ni ser reflejada o absorbida por los materiales, únicamente es percibida por los efectos gravitacionales que tiene.

Según lo que proponen, habría un cosmos que funcionaría como espejo del nuestro anterior al Big Bang, donde el tiempo correría en sentido contrario. Para ello, los científicos hablan de la Ley de la Simetría CPT, que son: la carga, la paridad y el tiempo.

Según el modelo estándar de la física de partículas, toda interacción de partículas obedece al menos a una de las simetrías, por lo que son consideradas fundamentales en la naturaleza y, según esta ley, son simétricos y se observa la misma reacción si se invierten.

En ese sentido, si se aplicara la simetría CPT al cosmos, existiría un universo espejo lleno de partículas con cargas opuestas a las que hay en este universo. Ahora, la existencia de este cosmos podría explicar la materia oscura. Actualmente hay tres tipos de neutrinos conocidos, están los electrónicos, los muónicos y los tau, todos giran en la misma dirección: la izquierda.



Según el informe, la existencia del universo reflejado también supondría la existencia de al menos una especie de neutrino diestro que sería invisible, pero similar a la materia oscura, influiría en el resto del universo a través de la gravedad.

