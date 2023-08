Este año se ha podido presenciar en Colombia algunos eventos astronómicos como la lluvia de estrellas en agosto. En octubre, más específicamente el 14, será posible observar lo que los expertos han denominado 'Eclipse anillo de fuego'.



Según la Nasa, este fenómeno podrá observarse en algunos lugares de Estados Unidos, México, países de Centroamérica y Sudamérica, incluido Colombia.

¿Qué es un eclipse solar anular?

De acuerdo con el portal 'Exploratium', este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna no cubre completamente al Sol, dejando un 'anillo de fuego' alrededor de la Luna. Durante este fenómeno, el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran completamente alineados, sin embargo, la luna se encuentra más lejos de la Tierra.



Recomendaciones para ver el eclipse anular

Según la Nasa, dadas las condiciones de este fenómeno, en donde el Sol no queda completamente bloqueado por la Luna, es necesario que para verlo, se utilice protección ocular, para no tener inconvenientes en los ojos.



“Ver cualquier parte del sol brillante a través de una lente de cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado sobre el frente de la óptica causará instantáneamente lesiones oculares graves”, expresaron expertos de la Nasa.



Las gafas que se conocen para ver eclipses, no son gafas de sol convencionales, sino que poseen unos visores especiales, más oscuros y que cumplen con las normas internacionales ISO 12312-2.



Si usted ya posee este tipo de lentes, revise que se encuentren en perfectas condiciones, que no tengan rayones ni fisuras. Si este es el caso, no haga uso de ellos.



Si hay niños en su hogar, supervise que estos siempre utilicen los visores de eclipse y no otro tipo de artefactos que puedan ocasionar daños en los ojos.

