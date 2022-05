Una cadena que se ha hecho viral en WhatsApp en los últimos meses alerta sobre el fenómeno Aphelion o afelio que ocurrirá cuando la Tierra se aleja del Sol en su punto máximo, y que desencadenará el enfriamiento del planeta y la aparición de varias enfermedades respiratorias.



No obstante, esto es falso, pues el fenómeno, que se evidencia en julio, no alcanza a tener una distancia tan grande que pueda generar enfriamiento del clima, y tampoco tiene relación con afecciones de salud, según confirmó Colombiacheck, portal que se dedica a la verificación de información y a desmentir contenidos falsos.



Una de las versiones con información falsa de la cadena que circula por redes sociales afirma: “A partir de mañana a las 05:27 horas viviremos el Fenómeno Aphelion. La Tierra estará muy lejos del Sol. No podemos ver el fenómeno, pero sí podemos sentir su impacto. Esto durará hasta el mes de agosto. Tendremos un clima frío, más que el clima frío de siempre, lo que repercutirá en gripe, tos, dificultad para respirar, etc. Debemos aumentar la inmunidad consumiendo muchas vitaminas y suplementos para que la nuestra sea fuerte. La distancia de la Tierra al Sol es de 5 minutos luz o 90.000.000 km. El fenómeno del Afelio nos aleja a 152.000.000 Km. del sol, Es decir, un 66 % más lejos. El aire será más frío, nuestro cuerpo no está acostumbrado a esta temperatura, es mucha la diferencia. Debemos mantener nuestras condiciones de salud al máximo, no importa si está nublado o hay sol, el aumento del frío se sentirá igual. Por favor, comparte con todos tus familiares o amistades esta información . La mayor cantidad de personas que sea posible, para que ellos también tomen previsiones. A cuidarnos!!!! (Sic)”.



Colombiacheck verificó la desinformación que también ronda en Facebook. Según la Real Academia Española (RAE), se conoce como afelio al punto de la órbita de un planeta más alejado del Sol. En este sentido, y de acuerdo con información del Planetario de Montevideo, debemos recordar que la Tierra y otros cuerpos del sistema solar orbitan al Sol en una trayectoria que no es circular sino elíptica, por lo tanto, su distancia a éste es variable. Esto significa que hay un punto de la trayectoria en que están más cerca del Sol y que se conoce como perihelio y otro en el que están más lejos conocido como afelio.

Según la Nasa, el afelio ocurre en julio, y no en abril como afirman algunas de las cadenas con la desinformación, mientras que el perihelio se evidencia en enero, y nada tienen que ver con el clima o las estaciones, pues esto depende de la inclinación del eje de rotación del planeta.



En el perihelio la Tierra alcanza una distancia de 147’094.041,6 kilómetros del Sol (en su punto más cercano), mientras que en el Afelio llega a una distancia en su punto más alejado 152’000.000 kilómetros. Sin embargo, y aunque se trata una diferencia de más de 48 millones de kilómetros, no es muy grande en relación con la distancia total.



La distancia media entre la Tierra y el Sol que se menciona en la desinformación, 90 millones de km, también es incorrecta, pues según la Academia de Ciencias de California (CAS) y la Nasa , la distancia media entre la tierra y el sol es de 150 millones de kilómetros.

En conformidad con lo dicho por las entidades oficiales, el físico Santiago Vargas, investigador del Observatorio Astronómico Nacional, sostiene que la cadena contiene información falsa, y explica que “la diferencia en distancia cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol no alcanza a ser tan marcada para que cambien las condiciones del clima de la Tierra, que depende mucho más del eje de inclinación de la órbita”.

Con estos datos, desde Colombiacheck se calificó como falsa la información que circula en Facebook y en cadenas de WhatsApp en la que se afirma que habrá un afelio por estos meses y que este causará alteraciones en el clima de la Tierra y afecciones respiratorias.



COLOMBIACHECK

