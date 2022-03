Aunque la gente no lo perciba, cotidianamente está expuesta a la radiación, que es energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad. Esta puede provenir de fuentes naturales o ser creada por el hombre.



Hay dos tipos de radiación. La primera es la llamada no ionizante, que incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. La segunda es la ionizante, de la que hacen parte la radiación ultravioleta, el radón, los rayos X y los rayos gamma.

¿Cuáles son las fuentes de la exposición a la radiación?

La radiación natural rodea a las personas todo el tiempo. La mayoría proviene naturalmente de los minerales, que se encuentran en la tierra, el suelo, el agua e incluso el cuerpo de la gente; también proviene del espacio exterior y el Sol.



Otras fuentes son las creadas por el hombre, como los rayos X, la radioterapia para tratar el cáncer y las líneas eléctricas.

¿Qué efectos tiene en la salud?

La radiación ha rodeado a los seres humanos a lo largo de su evolución. Por esa razón el cuerpo se ha adaptado para lidiar con los niveles bajos a los que está expuesto todos los días.



Sin embargo, demasiada radiación puede dañar los tejidos al cambiar la estructura celular y dañar el ADN. Esto puede causar serios problemas de salud, incluyendo el cáncer.



La cantidad de daño que cause la exposición a la radiación depende de varios factores entre los que se encuentran:



-El tipo de radiación



-La cantidad de radiación recibida



-La forma en la que la persona estuvo expuesta (entró en contacto a través de la piel, la ingirió o respiró, o la recibió a través de rayos que pasaron por su cuerpo)



-Dónde se concentró la radiación en su cuerpo y cuánto tiempo estuvo expuesto



-Qué tan sensible es su cuerpo a la radiación. Un feto es el más vulnerable a los efectos. Los bebés, los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y personas con problemas del sistema inmunológico son más vulnerables que los adultos sanos.



Estar expuesto a una gran cantidad de este tipo de energía durante un corto período de tiempo, como durante una emergencia causada por radiación, puede causar quemaduras en la piel.



También puede desembocar en un síndrome de radiación aguda o "enfermedad por radiación". Los síntomas incluyen dolor de cabeza y diarrea. Por lo general, comienzan dentro de unas horas. Esos síntomas desaparecerán y la persona parecerá saludable por un tiempo, pero luego se enfermará de nuevo.



La rapidez con la que se vuelven a enfermar, sus síntomas y la intensidad de la enfermedad depende de la cantidad de radiación a la que estuvieron expuestos. En algunos casos, este síndrome causa la muerte en los siguientes días o semanas.



La exposición a niveles bajos de radiación en el ambiente no causa efectos inmediatos en la salud, pero puede aumentar levemente su riesgo general de cáncer.

¿Cuáles son los tratamientos para la enfermedad por radiación aguda?

Antes de comenzar el tratamiento, los profesionales de la salud deben saber cuánta radiación absorbió su cuerpo; en ese orden de ideas preguntarán a los afectados por sus síntomas, les practicarán análisis de sangre y pueden usar un dispositivo para medir la radiación. También obtendrán más información sobre la exposición, como el tipo de radiación, qué tan lejos estaba de la fuente y cuánto tiempo estuvo expuesto.



El tratamiento se enfoca en reducir y tratar infecciones, prevenir la deshidratación y tratar lesiones y quemaduras. Algunas personas pueden necesitar tratamientos que ayuden a recuperar la función de la médula ósea. Si estuvieron expuestas a ciertos tipos de radiación, pueden recibir un tratamiento que limite o elimine la contaminación de su cuerpo.

¿Cómo se puede prevenir la exposición a la radiación?

Existen cosas que puede tomar para prevenir o reducir la exposición a la radiación:



-Si su médico le recomienda una prueba que usa radiación, pregunte sobre sus riesgos y beneficios. En algunos casos, es posible que pueda recurrir a una prueba diferente que no use radiación, pero si necesita una prueba que sí lo haga, investigue un poco sobre las instalaciones de pruebas de imágenes donde usted vive. Encuentre uno que monitoree y use técnicas para reducir las dosis que entregan a los pacientes



-Reduzca la exposición a la radiación electromagnética de su teléfono celular. No hay, de momento, evidencia científica sobre vínculos entre el uso de teléfonos celulares y problemas de salud en los seres humanos. Se necesita más investigación para estar seguros. Pero si aún tiene inquietudes, puede reducir la cantidad de tiempo que usa su teléfono. Incluso puede usar el altavoz o manoslibres para poner más distancia entre usted y su celular.



-Si vive en una casa, mida los niveles de gas radón y, si es necesario, obtenga un sistema de reducción de radón.



-En caso de que se presente una emergencia de radiación, entre en un edificio para refugiarse. Manténgase bajo techo con todas las ventanas y puertas cerradas. Esté atento y siga las instrucciones de los servicios y funcionarios de emergencia.

*Fuente: Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

