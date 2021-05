Publican el censo actualizado de todo el "vecindario" solar

Un equipo internacional de científicos ha publicado el censo actualizado de todos los "vecinos" del sol, y han creado así un catálogo que incluye 540 estrellas y exoplanetas y los han agrupado en 339 sistemas.



El nuevo catálogo ha sido realizado conjuntamente por los Observatorios de Besançon y Toulouse en Francia, el Instituto Nacional de Astrofísica italiano (INAF) y el Centro de Astrobiología español (CAB).



El censo contiene los objetos celestes más cercanos al Sol en un radio de unos 30 años luz y se ha realizado recopilando todos los datos disponibles de la literatura científica, en la que se han incluido los de fotometría y astrometría de alta resolución procedentes de los archivos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea de aproximadamente dos tercios de las estrellas.



El catálogo de los "vecinos" del Sol, que se ha publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, incluye, además, otros parámetros como tipos espectrales o velocidades radiales, así como un listado de referencias para facilitar los estudios.



El censo contiene 540 estrellas y exoplanetas en un total de 339 sistemas, lo que pone de relieve, ha informado hoy el CAB (centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) la riqueza y variedad de objetos del vecindario solar, con estrellas de muy diferentes tipos, masas, tamaños, temperaturas y edades.





La mayoría de los objetos presentes son estrellas, siendo las "enanas rojas" las más comunes, con un 61 por ciento, lo que no es de extrañar, según el CAB, ya que se trata de las estrellas más comunes en la Vía Láctea, aunque es "sorprendente" el elevado número de estrellas "enanas marrones" y de exoplanetas.



Gracias a su proximidad y a la posibilidad de realizar observaciones precisas, las estrellas cercanas constituyen un laboratorio único para estudiar la física estelar y la galaxia, ha destacado el Centro de Astrobiología español.



El censo es la mejor muestra del estado actual del conocimiento de la vecindad solar, ha señalado en la misma nota José Antonio Caballero, investigador del CAB y coautor del estudio, quien ha recordado que "Konstantín Tsiolkovski, padre de la cosmonáutica, dijo que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero que no se puede vivir en una cuna para siempre".





"Después de salir de la cuna está la habitación, después la casa, la calle, el vecindario, la ciudad. Lo que hacemos en este trabajo es dibujar el mapa de nuestro vecindario estelar más inmediato, trazando y poniendo los nombres de las calles como nunca se había hecho hasta ahora", ha manifestado el científico.



El estudio explora también cómo será la evolución de esta lista en el futuro, sobre todo en el contexto de los nuevos telescopios terrestres y en órbita, según el CAB, que ha precisado que, ya en la frontera entre la realidad y la ciencia ficción, los sistemas planetarios cercanos son los más accesibles para la búsqueda de biomarcadores y podrían ser también los primeros destinos de los viajes interplanetarios humanos.



EFE

