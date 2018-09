'El ministerio de ciencia, innovación y tecnología es ahora o nunca'

Como un punto de encuentro para empezar a construir un país desde la diferencia y avanzar desde la identidad. Así define Iván Darío Agudelo, senador por el Partido Liberal, su proyecto de ley para la creación de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación.

La iniciativa, que ya pasó el segundo debate en la Cámara de Representantes –siempre votado positivamente por unanimidad- busca crear una cartera que sea la responsable de dictar los lineamientos y establecer las políticas para esos sectores. Dentro de sus objetivos no contempla, como lo han manifestado distintos sectores, dar a Colciencias el estatus de ministerio; en cambio, busca trabajar de la mano de esta entidad, que conservaría su calidad de departamento administrativo.



“Países como Corea del Sur, que tiene la misma cantidad de habitantes, pero la novena parte del territorio colombiano y sin tener recursos naturales, han logrado tener más de 16.000 patentes en el 2017, mientras que Colombia solamente tiene 142. Incluso otras naciones, como Israel, que es más pequeño que la Guajira, o Alemania, Japón y Francia, que son más pequeños que Colombia tienen mayor producción en este sentido”, indica Agudelo, quien afirma que todo esto empezaría a cambiar para que el país mejore sus indicadores si se aprueba su propuesta.



Agudelo habló con EL TIEMPO sobre este segundo intento de crear el Ministerio, iniciativa que ya fracasó una vez, en 2015, de acuerdo con el funcionario, porque entonces el Gobierno no la apoyo, argumentando falta de dinero.



¿En qué consiste este proyecto de ley?



Ya vamos en el tercer debate en el Congreso para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que sea un ente que tenga gobernanza, capacidad de injerencia en la política de Estado de Colombia, donde existen todas las condiciones para ser competitivos. Los países que tenían grandes diferencias, incluso guerras, hoy han dado el paso hacia adelante de manos de la ciencia, la tecnología y la innovación como una manifestación de amor propio.



Colombia debe, como ellos, basar su economía en el conocimiento, no podemos seguir siendo un país dependiente de los recursos naturales que vendemos para que los otros los transformen y se queden con la riqueza.



¿Cuál es la postura del presidente Duque frente a esta iniciativa?



El Presidente ha expresado en varios escenarios que la apoya. Si su aval se da pronto, diríamos que en dos meses podría, perfectamente, como ley, darse la creación del Ministerio. Obviamente habrá que hacer convocatorias. Se ha visto con muy buenos ojos que el Presidente quiera revivir la comisión de sabios y el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que estos grupos, más la Academia de Ciencias, asesoren cómo debe ser este Ministerio.



¿Cuáles son los artículos clave del proyecto?



Es un articulado muy sencillo, y se puede hacer más sencillo aún. Es que se cree el Ministerio y que, en seis meses o un año, el Gobierno lo reglamente. Yo sé que la gente tiene miedo y que hay fantasmas como el de la burocracia, pero este ya fue superado.



¿Cómo piensan evitar que se genere más burocracia?



¿Por qué los demás países lo hicieron? El mundo cambió y no somos los mismos de antes. Esperamos que allí estén las personas con la mayor experiencia y reconocimiento.



¿Cuánto costaría y de dónde saldrá la plata?



No hay una cuantificación, pero lo cierto es que hay que hacerlo, porque lo que se invierta en conocimiento es plata que se va a multiplicar. Hemos dilapidado recursos de regalías y de otros institutos de investigación, y todos esos dineros habrá que recogerlos. En muchos países del mundo, este se denomina el ministerio de la riqueza, porque sirve para conseguir muchos más recursos.



¿Qué países tienen modelos que valga la pena seguir?



Creo que un primer paso es acercarnos a Brasil, que se la jugó toda por el conocimiento.



Este proyecto ya se cayó una vez, ¿Qué lo hace distinto ahora?



Que los dos gobiernos anteriores no lo quisieron hacer, argumentando que el "palo no estaba para hacer cucharas", pero el presidente Duque, que es un hombre joven y que plantea la economía naranja ya ha dicho en distintos escenarios que nos apoya y que está interesado en la ciencia la tecnología y la innovación; que en su Gobierno creará este ministerio.



¿Por qué no convertir a Colciencias en un ministerio?



Colciencias, en su labor como fondo, ha hecho las cosas bien. El problema es que no ha tenido puesto permanente en el consejo de ministros, y la ciencia tiene que tenerlo. En materia de gobernanza no es lo mismo que llegue un director a que llegue un ministro. Colciencias ya fue fondo, instituto y departamento administrativo y ahora tiene que estar en un escenario superior. Colciencias no debe desaparecer, sino seguir como un fondo. Pero Colombia necesita un ente que tenga gobernanza, que sea respetado y reconocido. La plata está, lo que necesitamos es la voluntad política. Este es un debate que ha durado un cuarto de siglo y que no podemos seguir aplazando.



¿Qué papel tendrían los científicos en este ministerio? ¿El ministro debería ser un científico?



Los científicos nos han venido acompañando y sin ellos no habríamos podido hacer esto. El ministro debería ser un científico con habilidades en administración.



¿Qué hace falta para que esto sea una realidad?



El aval del Presidente, porque se crearía una reestructuración del Estado, para la creación de una planta de nuevos cargos. Ahora el palo sí está para cucharas. Si no es ahora, es nunca.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

@nicolásb23

nicbus@eltiempo.com