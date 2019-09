Primera imagen del raro material hallado en la cara oculta de la Luna

El programa de exploración lunar de China ha publicado imágenes que permiten vislumbrar el misterioso material descubierto al otro lado de la luna.



Yutu-2, el rover lunar de la misión Chang'e-4 de China, llamó la atención el mes pasado después de que su equipo de manejo descubrió algo inusual mientras se acercaba a un pequeño cráter.

La publicación de divulgación científica en idioma chino Our Space, que anunció los hallazgos el 17 de agosto, lo describió como "similar a un gel", lo que despertó gran interés y especulación entre los científicos lunares.



Los científicos ahora han visto ese curioso material, gracias a una noticia publicada durante el fin de semana por Our Space a través de su cuenta de redes sociales WeChat.



Junto con nuevas imágenes de la misión en la cara oculta de la Luna, la publicación detalla cómo el equipo Yutu-2 se acercó cuidadosamente al cráter para analizar el nuevo material a pesar de los riesgos.



La imagen más clara muestra dos de las seis ruedas del rover y el contenido de un cráter de aproximadamente dos metros de ancho.



La foto comprimida en blanco y negro proviene de una cámara cuyo propósito es evitar obstáculos ante el rover.



Según informa Space.com, algunos científicos lunares sospechan que el área verde, rectangular y el círculo rojo dentro están relacionados con el campo de visión del instrumento del Espectrómetro de infrarrojo cercano y visible (VNIS), en lugar del tema en sí.



VNIS es una de las cuatro cargas útiles científicas de Yutu-2. Detecta la luz que se dispersa o se refleja en los materiales para revelar su composición química. Como VNIS tiene un pequeño campo de visión, el equipo de manejo necesitaba navegar cuidadosamente por Yutu-2 para hacer una detección sin caer en el cráter.



Después de obtener el primer conjunto de datos que VINS recolectó en el cráter en julio, el equipo Yutu-2 lo consideró insatisfactorio debido a las sombras, por lo que los miembros del equipo intentaron un segundo enfoque y medición durante el siguiente día lunar en agosto.



Según Our Space, se realizó una detección satisfactoria, pero los resultados no se dieron a conocer.



EUROPA PRESS