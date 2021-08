Las niñas colombianas ya están en el Space Center de la Nasa

Las 31 niñas entre los 9 y los 15 años que hacen parte de la primera misión colombiana a la Nasa ya están en suelo estadounidense, donde visitarán el principal centro espacial del mundo, el Space Center, ubicado en Houston, Texas.



Durante su visita ellas van a interactuar con mujeres que hacen parte de la operación de la Nasa y tendrán la oportunidad de prepararse e inspirarse por cinco días de inmersión en las instalaciones del principal centro de aprendizaje científico y de exploración del espacio.



El programa 'Ella es Astronauta' tiene una duración de ocho meses, que incluyen clases virtuales previas a la inmersión con componentes como meet & talk y webinars con astronautas y el CEO del Space Center. Las participantes son de territorios distantes y vulnerables de algunos departamentos como Putumayo, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca.



Visitarán el principal centro espacial del mundo ubicado en Houston (Estados Unidos). Foto: Fundación colombiana She Is

El desarrollo de habilidades de liderazgo es uno de los objetivos del programa. Foto: Fundación colombiana She Is

A pesar de que no contaban con condiciones favorables para la conectividad, todas han participado en las actividades propuestas por el programa. Con el propósito de motivarlas en su formación, también se incluirán actividades para el desarrollo de habilidades de liderazgo y creatividad para que sean multiplicadoras y voceras de oportunidades en sus territorios.



El programa es desarrollado por primera vez entre la Fundación She Is y el Space Center de la Nasa y es apoyado por Ecopetrol, Fundación para la mujer Avon, Mastercard, ONU Mujeres, Fundación Bancolombia, Goya, Fundación Mujeres de Éxito, Institución Zoraida Cadavid, la Gobernación de Santander y la Vicepresidencia de la República.



Durante su estadía pondrán a prueba las habilidades, los conocimientos y las distintas formas de pensar cuando se debe trabajar en equipo, dar soluciones de una manera creativa y unida para lograr el éxito en situaciones donde está en riesgo la vida y se tienen que asumir responsabilidades.

La idea es que estas niñas se conviertan en ejemplo en sus comunidades y promuevan lo aprendido. Foto: Fundación colombiana She Is

A través de estas herramientas, se espera que también puedan incentivar a niñas y mujeres para que se interesen por estas ramas y áreas de inmersión, transformen su visión de vida y empoderen a más niñas, siendo multiplicadoras y voceras de oportunidades en sus territorios.



REDACCIÓN CIENCIA

